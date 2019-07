Resumo das novelas do dia 17 de julho de 2019

Chiclete reconhece a casa de Vivi da foto de Cosme

Em “A dona do pedaço”, Márcio se desculpa com Silvia e pede Kim em namoro. Otávio cede à chantagem de Agno e aceita a nova sociedade. Eusébio insiste em se divorciar de Dorotéia e rejeita a companhia de Chico. Chiclete chega à casa de Vivi e reconhece o local da foto de Cosme. Chiclete conhece a família de Vivi e questiona a namorada sobre Kim. Márcio diz a Maria da Paz que não pode comprar a mansão. Rock fala com Agno sobre Josiane e o empresário conclui que a moça tem um relacionamento secreto.

Malhação

Rita e Lígia se enfrentam, e a jovem deixa o hospital. Lígia confessa a Joaquim que sentiu que Rita realmente se preocupa com Nina. Carla questiona Rita sobre o pai de sua filha. Marco e Cléber discutem por causa de Góis. Beto e Meg confessam um ao outro que estão com raiva de Martinha. Filipe diz a Guga que deseja ficar em paz com Rita. Bill revela a Raíssa e Anjinha que deu o endereço de Góis para Jaqueline. Filipe beija Rita. Jaqueline confronta Góis e registra a discussão ao vivo pelo celular.

Órfãos da terra

Almeidinha interroga Dalila, que envolve Gabriel em seu falso depoimento. Dalila acusa Fauze pelo assassinato de Paul. Elias tenta falar com Salma. Dalila afirma a Gabriel que não tirou a vida de Paul. Omar se faz de vítima para Eva. Ester não deixa Abner e Latifa dormirem juntos. Dalila pensa em Paul. Elias cobra satisfações de Helena sobre seu encontro com Rogério. Zuleika vê uma foto de Péricles na carteira de Almeidinha. Jamil revela a Laila que Paul foi assassinado. Lurdes avisa a Camila que Robson decidiu fugir do país. Jamil encontra chaves perto do carro de Paul e as entrega para Almeidinha. Fauze acusa Dalila de ter assassinado Paul.

Verão 90

SBT

As aventuras de Poliana

Roger vai até a casa da mãe para se dispor a ajuda-la. A energia da cidade não foi suficiente para finalizar o projeto de Pendleton. Sophie vai até a casa de Sr. P e conta o que houve no Clube Geek enquanto estava disfarçada, ao sair, encontra com Marcelo. Mario conta ao Clubinho que pegou as HQs que dão continuidade a história de Vetherna, e compartilha suas descobertas com relação aos Androids. As crianças estão cada vez mais desconfiadas de que Sophie seja uma Androidiana. Débora tem o carro guinchado, e fica com as malas na rua, sem ter para onde ir.

Cúmplices de um resgate

Omar diz para Sabrina que vai dar o troco na banda do vilarejo por eles terem se oferecido para tocar em sua festa. Mateus ouve a conversa. Regina e Geraldo pensam num plano para saber mais sobre Rebeca e Otávio. Dinho vê que Bartolomeu destruiu seu livro da faculdade e dá um sumiço no felino. Priscila vai a mansão passar um tempo com Isabela (que na verdade é Manuela). Ela briga com Isabela dizendo que ela está tirando tudo o que lhe pertence. Regina intervém e pede para conversar a sós com Priscila. Regina pede que Priscila seja amiga de Isabela para que descubra quais são seus segredos. Ela promete que, se a menina fizer isso, irá ajudá-la a ser a vocalista principal.

RECORD

Topíssima

Taylor recebe uma encomenda e fica surpreso ao abrir a caixa. Ele encontra o Veludo Azul, um pedaço da camisa de Edison e uma bala de revólver. Ele lê um bilhete ameaçando Pedro, Paulo Roberto e ele. Edison diz que adoraria ver a cara de Taylor recebendo a encomenda. O rapaz pergunta para quem Gonçalo trabalha. Pedro fica chocado ao ver a caixa que Taylor recebeu. Escondido, Vitor observa o cortejo fúnebre de Jandira. André descobre que Jandira foi morta após um aborto mal feito. Lara procura a filha e conta que está sendo chantageada por Paulo Roberto. Sophia pergunta o que ele tem contra sua mãe.

Jezabel

Micaías confessa a Inlá que seu casamento com Raquel ainda não foi consumado. Tadeu e Hannah discutem. Jezabel diz à Dido que ela pagará seu castigo na festa. Dido fica petrificada. Naamã se infiltra na taberna de Phinéas e colhe informações sobre o treinamento dos soldados através de Joana e Sidônio e eles não percebem. Jezabel adentra a sala do trono belíssima e caminha imponente. Todos os convidados voltam seus olhares para a rainha. Tadeu não consegue disfarçar a admiração por ela. Jezabel sorri e vai na direção de Tadeu.