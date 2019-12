Resumo das novelas do dia 17 de dezembro de 2019

Elias se recusa a fazer a doação de sangue antes de receber o dinheiro

Em “Bom Sucesso”, Elias promete dar parte do dinheiro que exigiu de Paloma para Tadeu. Nana pressiona Mário, cobrando uma decisão definitiva do editor para que os dois fiquem juntos. Marcos se desespera quando Elias lhe avisa que só ajudará Gabriela quando receber toda a quantia do dinheiro que exigiu para a doação. Elias se recusa a fazer a doação de sangue antes de receber o dinheiro. Gabriela termina com Patrick e confessa a ele seu amor por Vicente.

Malhação

Leila comenta com Beto que Filipe não quis dormir com ela. Jaqueline confessa a Milena que ainda tem dúvidas sobre Marco. Anjinha pede segredo a Tatoo sobre seu desmaio. Filipe sofre ao ver Rita com Rui na audiência sobre Nina. Isaura afirma para o juiz que Rita foi vítima de seu pai. Cléber é rude com Anjinha, a pedido de Marco, mas a menina segue em greve de fome. Celso diz a Jaqueline que, em seu lugar, denunciaria todos os policiais da lista de Zé Carlos. O juiz autoriza que Rita e Rui comecem a visitar Nina.

Éramos seis

Durvalina presenteia a família de Lola. Zeca vai a São Paulo com Neves. Mabel e Carlos se entendem. Clotilde e Almeida se encontram na loja e tentam ser amigos. Natália insinua que deseja Almeida apenas para ela. Afonso comunica a Lola que conseguiu uma grande encomenda de seus doces. Emília questiona Zeca sobre Justina. Neves leva Zeca ao cabaré e o rapaz acaba encontrando Alfredo. Zequinha fica com febre e Olga se preocupa com a ausência do marido. Neli se insinua para Zeca. Inês pressiona Carlos.

Amor de mãe

Danilo diz a Camila que reconheceu Sandro como o motorista dos assaltantes, e a menina desconfia. Thelma desabafa com Durval sobre sua frustração com Lurdes. Raul conta para Érica sobre sua relação com Vitória. Tiago pede que Vitória passe o dia com ele. Belizário alerta Vicente para não investigar Magno. Lurdes e Thelma reatam a amizade. Amanda e Davi veem quando Camila chega com Danilo à escola. Estela afirma a Jorge que se vingará de Lídia. Raul pede Érica em casamento. Marina vence seu jogo e agradece o apoio de Ryan. Estela apresenta Tales a Lídia. Vicente agride Betina, que liga para Miriam. Ryan comenta com Camila que encontrou um relógio novo com Sandro. Lurdes constata que Sandro não abandonou Marconi.

SBT

Cúmplices de um resgate

Regina sugere na gravadora que a banda Cúmplices de Um Resgate grave um videoclipe no zoológico. No vilarejo, Rebeca revela que seu parto foi feito de maneira inesperada numa sala à parte do hospital e que nem ela viu sua filha nascer, pois passou mal com a anestesia da cesariana e ficou adormecida. Rebeca conta que a enfermeira Marta Lobo que realizou o procedimento. Nina revela que após o parto, a enfermeira saiu do Vilarejo, embora tenha voltado recentemente, e que o médico que fez o procedimento faleceu.

As aventuras de Poliana

Mirela convida Luca para ir ao cinema com Raquel e Jerry. Marcelo vai até a casa de Pendleton para dar a notícia de que a mãe de João faleceu. Raquel pede a ajuda da mãe sair sem que seu pai a veja. Marcelo e Poliana vão buscar João e o trazem para casa. Antônio e Branca conversam sobre casamento. Gleyce chega em casa e se depara que ela foi invadida. Jerry e Raquel, Guilherme e Carla e Luca e Mirela se encontram no cinema. Luigi prepara uma sessão de filmes para assistir com Yasmin.

RECORD

Amor sem igual

Ramiro se prepara para o enterro de sua filha bastarda. Disfarçado, Bernardo chega ao estacionamento do hospital. Poderosa fica ansiosa com a chegada de Miguel. Bernardo descobre que Poderosa deixará o hospital com Miguel. Maria Antônia encontra o lenço de Poderosa. No hospital, Angélica diz sentir falta do lenço e Miguel avisa que guardou. Furiosa, Maria Antônia queima o lenço de Poderosa. Miguel deixa o hospital com Poderosa e Furacão. Eles são seguidos por Bernardo.

O rico e Lázaro

Samira acaba trombando com Zelfa durante a dança. A criada reconhece a voz da moça, que foge do estabelecimento, desesperada. Absalom tem um pesadelo com Dana e Chaim. Ravina comenta sobre a serenata do rapaz. Daniel pergunta se Neusta tramou com o rei de Tiro. Sadraque busca Joaquim no calabouço para o julgamento. Nabonido estuda as estrelas. Fassur entra escondido na casa de Ravina e observa Joana. Dalila tenta aclamar Edissa. Nabonido interrompe o julgamento de Joaquim e avisa que o eclipse do sol está prestes a acontecer. A luz na sala do trono começa a diminuir. Todos se espantam.