Resumo das novelas do dia 13 de março de 2020

Juan se anima com a oportunidade de rever Luna

Em “Salve-se quem puder”, Mário hesita em aceitar o convite para trabalhar no Brasil, e Juan se anima com a oportunidade de rever Luna. Téo revela a Enéas que está apaixonado por Luna/Fiona. Helena decide manter o emprego de Luna/Fiona no Empório. Alexia garante a Zezinho que não sente nada por Renzo. Bruno e Gael presenteiam Micaela. Vicky desabafa com Baggio sobre sua desconfiança de um dos primos de Verônica. Tarantino convida Bia para jantar em sua casa. Dionice aconselha Bia a contar sobre seu marca-passo a Tarantino.

Malhação

Lígia se preocupa com as insinuações de Joaquim. Rugieri afirma a Marco que Joaquim será intimado a depor sobre o caso de Rita. Meg conversa com Max sobre Regina. Carla, Raíssa e Thiago aconselham Nanda sobre suas declarações para a imprensa. Lígia comenta com Filipe sua desconfiança com Joaquim. Joaquim garante a Filipe que não está envolvido no desaparecimento de Rita. O delegado comprova o álibi de Joaquim, e Filipe pede desculpas ao pai. Henrique afirma que jamais namoraria Nanda, e Andressa se incomoda. Cléber pede Anjinha em casamento para Marco. Rafa acredita ter visto Rita na rua. Rui busca Nina na casa de Lígia, e afirma a Filipe que Rita voltará para ele.

Éramos seis

Lola desiste de falar com Afonso e deixa o hospital com Genu. Marcelo descobre o nome de sua mãe biológica. Lola incentiva Marcelo a falar com Durvalina, que se emociona ao reencontrar seu filho. Lola sente quando Inês comemora o fato de Afonso cuidar de Shirley. Karine impõe condições para que Julinho se case com Soraia. Felício enfrenta Zulmira. Felício ajuda Clotilde e Almeida a se casarem. Genu flagra Lili beijando Marcelo e exige que o rapaz converse com Virgulino. Zulmira descobre onde Isabel e Felício moram. Zulmira ameaça Isabel.

Amor de mãe

Estela despista Verena, e Álvaro foge. Érica se prepara para voltar ao Brasil. Ryan, Magno e Camila planejam surpreender Lurdes com a chegada de Érica. Durval conta a Danilo sobre seu relacionamento com Thelma. Sandro conversa com Betina sobre Érica. Lurdes conta para Camila sobre as previsões de Jane. Durval e Thelma namoram. Lurdes comemora a volta de Érica. Álvaro se diverte com Estela. Érica estranha o comportamento de Sandro. Érica aceita ser empresária de Verena e Farula. Camila consegue amamentar Caio, e Thelma reage. Tiago vibra ao saber que Raul deseja ser seu pai. Érica procura Raul.

SBT

As aventuras de Poliana

Yasmin convida Luigi para um passeio. Eric confessa a Kessya que é o admirador secreto de Poliana, mas pede que ela mantenha segredo. Tentando se aproximar de Marcelo, Violeta vai até sua casa. Poliana e João encontram Feijão. No colégio, todos ficam intrigados com o vírus “Dark Lady”. João pede desculpas a Bento por ter desconfiado dele. Desempregado, Sérgio procura por profissões alternativas. Débora pede para Marcelo tomar cuidado com Violeta. Pendleton chega para o jantar na casa de Fernanda. Roger e sua família vão jantar na casa de Glória e conhecem Violeta. Na ausência de Pendleton Luisa invade o quarto de Estella e Poliana a ajuda a encontrar a passagem secreta.

Cúmplices de um resgate

Omar chama Nair e Flora para saber do pai. As duas avisam que Joel viajou. Omar chega à conclusão que o pai fugiu para não ser preso e o abandonou no vilarejo. Priscila quer sair da banda C1R. Omar se veste como o pai e diz que é o novo dono do haras. O garoto usa um chicote para falar com Flora e Nair. Gemima tira Flávia do projeto com as crianças da igreja evangélica sem avisar o pastor. Rebeca e Otávio seguem o passeio turístico por Santos. Rebeca imagina estar dançando tango com o noivo. Sandro comemora que Laura está namorando com ele. Navarro e Vargas pensam em atrapalhar o romance dos dois.

RECORD

Amor sem igual

Seu Ernani explica que Tobias queria que a Bras Esportes ganhasse o jogo antes mesmo de saber que Ramiro estava solto. No Mademoiselle, Ioná diz à Poderosa que a noite de reinauguração não foi a mesma sem ela. Poderosa nem responde e continua a se arrumar. Poderosa e Ioná se atacam e brigam. Bernardo tenta entrar no Mademoiselle, porém é impedido por Duplex. Olympia apresenta Poderosa vestida de mascarada para Leandro. Leandro olha para Poderosa dos pés à cabeça e sorri.

O rico e Lázaro

O novo governador diz que Malca tem jeito com crianças. Beroso entrega um sonífero para Zac usar contra Asher. Aspenaz aconselha Shag-Shag a revelar a descendência de Hurzabum. A adivinha diz ter medo que seu filho morra na disputa pelo poder. Arioque se enfurece ao ouvir Larsa o chamar de aleijado.