Resumo das novelas do dia 12 de março de 2020

Lola decide visitar Afonso no hospital

Em “Éramos seis”, Inês recusa a proposta de Lúcio. Shirley adoece e Afonso cuida da mulher. Osório e Gusmões tramam contra Alfredo. Afonso avisa a Inês sobre o estado de Shirley. Zeca e Olga partem para São Paulo. Justina pede que Selma ajude Emília. Isabel sugere a Clotilde que Felício a ajude a se casar com Almeida no Uruguai. Inês sente mágoa ao ver Alfredo com Adelaide. Lili aconselha Lúcio. Lola decide ir até o hospital em que está Afonso e Genu afirma que acompanhará a amiga. Karine descobre que Assad voltou a apostar no cassino, com a ajuda de Julinho. Lola se mobiliza com o estado de Shirley.

Malhação

Rui comemora e Filipe tenta acalmar Lígia. Rui agradece Leila pelas provas contra Lara. Andressa conta a Nanda que Marquinhos inventou que namorava com ela. Nanda confronta Marquinhos. Madureira apoia Lígia. Cléber e Anjinha não conseguem ficar juntos. Max desabafa sobre Regina, e Serginho afirma que o ajudará a reconquistar a mulher. Neide e Celso conversam sobre a campanha de abstinência sexual promovida por Diana. Beto conforta Filipe, que sofre por Rita. Rugieri confidencia a Marco que acredita que foi Joaquim quem sequestrou Rita. Lígia confronta Joaquim.

Salve-se quem puder

Vicky fica assustada ao ver Luna/Fiona sendo destratada por Úrsula. Téo fica indignado ao saber que Helena investigou Luna/Fiona. Micaela se encanta por Bruno. Vicky alerta Micaela para o mau desempenho de Bruno no restaurante. Dominique planeja tirar todos os clientes da Labrador. Helena repreende Úrsula e percebe que ela voltou a tomar os calmantes. Renzo leva Lúcia para conhecer a Labrador. Téo impede que Luna/Fiona seja demitida do restaurante. Mário incentiva Juan a namorar Gabi. Kyra/Cleyde fica sem graça com o olhar de Alan. Mário conta a Juan que o dono do hotel quer contratá-lo como chef de um restaurante em São Paulo.

Amor de mãe

Lurdes pensa em sua busca por Domênico. Jane aconselha Thelma a dar uma chance para Durval. Camila afirma a Jane que não desistirá de amamentar Caio. Durval marca um jantar com Thelma, e Danilo e Jane comemoram. Betina e Sandro se aproximam. Lurdes teme sua cirurgia, e Camila apoia a mãe. Carol dá dicas para Durval conquistar Thelma. Sandro chega ao hospital para visitar Lurdes. Vitória e Raul brigam com Miranda e Matias por causa das crianças. Raul pede para adotar Tiago. Sandro estuda com Betina. Durval e Thelma se beijam. Verena segue Álvaro e confronta Estela.

SBT

As aventuras de Poliana

Branca vê uma notícia sobre a fuga de uma ladra do presídio e desconfia que possa ser a mãe de Waldisney. Durval e Gleyce vão atrás de Mosquito na comunidade e pedem para ele voltar. Jeff avisa Raquel e Mirela que descobriu um vírus de celular em circulação com o nome “Dark Lady”. Waldisney avisa Pendleton que Roger irá lançar um robô semelhante a Sara no mercado. Falcão diz a Durval que só irá liberar Mosquito caso Durval e Gleyce paguem. Roger cai no golpe e tem o celular invadido pelo vírus “Dark Lady”.

Cúmplices de um resgate

A mulher fica decepcionada e diz que nem chegaram a começar algo. Sabrina acha que ‘Manuela’ quer ser sua amiga e com isso fica feliz. Geraldo recebe uma intimação para depor. Letícia conta para Arthur que dois policiais vieram atrás de Geraldo. Raul desconfia que Sandro está mentindo e que ‘Isabela’ está trancada no quarto. O médico faz o capanga abrir a porta para ver a afilhada. Otávio e Rebeca visitam São Vicente e andam de teleférico. No restaurante, Raul pergunta para Manuela se está acontecendo algo de errado na mansão para que ele possa agir.

RECORD

Amor sem igual

Ramiro o elogia e Bernardo faz a maior cara de pau. Maria Antônia conta à Poderosa o que Leandro fez com ela. Poderosa fica consternada com seu relato e fica com pena de Maria Antonia que só chora. Poderosa emocionada, se lembra de quando também foi estuprada e abraça Maria Antônia. No campo, Seu Ernani pede que Santiago saia de campo, mas ele se recusa. Leandro chega ao estádio e comenta com Seu Ernani que Ramiro foi salvo e que podem mandar os jogadores darem o sangue pela Bras Esportes.

O rico e Lázaro

Lior conta suas histórias com Asher para Benjamin. Nabonido procura Daniel e diz que Nebuzaradã pretende matar Belsazar. O rei manda os oficiais serem rígidos com o povo. Em conversa com Nitócris, Namnu diz que jamais faria mal a Belsazar. Neusta retorna ao palácio. Namnu procura Lia e diz ter um segredo para contar. Dana fala sobre o jantar com Absalom. Oziel pede para falar com Elga. Rabe-Sáris questiona a atitude de Absalom e diz que Dana é uma mulher usada.