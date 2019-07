Resumo das novelas do dia 12 de julho de 2019

Madá avisa a Álamo que Andreas Moratti é um farsante

Em “Verão 90”, Lidiane contagia a todos com sua aula de malhação “Fique Fera com a Pantera”. Larissa decide concorrer a uma bolsa de pós-graduação na Alemanha. Quinzinho descobre que Mercedes encerrou a conta bancária e transferiu o dinheiro para Andreas/Galdino investir. Ticiano tem ciúmes ao ver o presente de Quinzinho para o filho de Dandara. Andreas/Galdino foge de Madá, que acaba encontrando Norminha, a ex-noiva do impostor. Madá avisa a Álamo que Andreas Moratti é um farsante.

Malhação

Góes revista Cléber em uma blitz e pede que o rapaz mande um recado para Marco. Raíssa explica para Anjinha que Jaqueline acredita que a polícia esteja envolvida na morte de Zé Carlos. Carla tem uma conversa séria com Marco. Regina fala com Guga sobre Max. Rita descobre que Nina está internada no hospital. Regina muda seu visual. Góes procura Marco e o alerta sobre a segurança de Carla. Karina usa Milena para ofender Jaqueline. Filipe vê Rita no hospital.

Órfãos da terra

Rania mostra a Dalila a carta que Soraia lhe escreveu e a neta reconhece a letra de Soraia. Marie termina seu relacionamento com Bruno. Padre Zoran decide devolver a Dalila o dinheiro investido no Instituto, e todos se preocupam. Dalila jura vingar a morte de Aziz, e Rania se assusta com o ódio da neta. Omar planeja aplicar um golpe em Eva e confidencia a Latifa seu plano. Muna comenta com Ali que desconfia da índole de Omar e Latifa. A Polícia ordena que Rania e a família deixem sua casa.

A dona do pedaço

Maria da Paz pensa em chamar a Polícia e Agno decide cobrir o valor das joias furtadas. Rock garante a Maria da Paz que ela se decepcionará ao descobrir a verdade sobre a filha. Britney se encanta com a porquinha dada por Abel. Rock agradece o apoio de Agno. Vivi parte para o encontro com Chiclete e Fabiana alerta Camilo. Kim provoca Silvia por conta de Márcio. Camilo vê quando Vivi e Chiclete entram no motel. Rock confronta Jô. Marlene aconselha Maria da Paz a ter uma conversa séria com Jô. Lyris se insinua para Rael. Gilda vende a cobertura e pensa em fazer negócio com a mansão. Cássia desabafa com Lyris. Gilda e Amadeu pensam em matricular Carlito em uma nova escola. Rock acredita que Fabiana deseja ter um filho com ele. Agno faz uma proposta a Fabiana. Otávio se encontra com Sabrina. Maria da Paz questiona Jô sobre o roubo de suas joias.

SBT

As aventuras de Poliana

Yasmin tenta conciliar sua amizade com Filipa e Luigi, e fazer com que os dois se entendam. João, Marcelo e Poliana ficam felizes com a prisão do fotógrafo impostor, mas lamentam por Gleyce ter perdido seu dinheiro. Disfarçada, Sara acompanha toda a conversa. Afonso diz a Débora que viu Luisa entrando na casa de Pendleton sozinha. Mirela descobre que Luca a filmou enquanto estava dormindo e fica furiosa. Afonso conta a Marcelo que Luisa foi a casa de Pendleton. Poliana diz a Jeff e Vini que está com a outra estatueta que estão procurando. Guilherme desabafa com Roger sobre sua briga com Raquel, e o pai o aconselha a dar um gelo na menina.

Cúmplices de um resgate

A professora chama todos os alunos diz que Mateus é inocente. Joel pede para Nina fazer o bolo de aniversário de Omar. Lurdinha chama Frederico para ajudá-la nas compras. No escritório de Otávio, Raul combina de apresentar sua afilhada para Rebeca. Joaquim, Julia e Felipe perguntam a Navarro o que ele faz em frente ao prédio. O capanga diz que ele está verificando a vizinhança, pois deseja se mudar para lá.

RECORD

Topíssima

Todos no Vidigal ficam preocupados com o sumiço de Jandira. Taylor se desespera ao ver que Edison não morreu. Vitor esconde a boneca de Jandira no armário de Rafael. André liga para Pedro e avisa que a polícia de Teresópolis encontrou Edison. Taylor e Paulo Roberto ficam tensos.

Jezabel

Jezabel diz a Acabe que devem fazer um ritual a Baal para que dê a vitória. Acabe pergunta a Zedequias o que ele acha. Joana tenta falar com Obadias, mas ele a ignora. Miguel avisa que os sírios chegaram. Hannibal pede que aguardem seu comando. Bem-Hadade diz ao exército que vão esperar o dia amanhecer para atacar. Acabe discursa na entrada dos portões de Samaria. Exército sírio marcha em direção à Samaria. Acabe, Hannibal e Adad e Barzilai não acreditam no que veem.