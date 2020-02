Resumo das novelas do dia 12 de fevereiro de 2020

Cleyde se apresenta para Alan

Em “Salve-se quem puder”, Luna/Fiona fica sabendo por Vicky que Helena ama os enteados e conclui que a mãe a esqueceu. Alexia/Josimara não gosta de ver Zezinho conversando com Bel, a filha de Edgar. Alexia/Josimara canta para chamar a atenção de Zezinho e acaba fazendo sucesso entre os vizinhos. Alexia/Josimara entrega a carta de recomendação para Kyra/Cleyde trabalhar na casa de Alan e Ignácio. Renzo ameaça um deputado a mando de Dominique. Lúcia pede demissão e revela a Renzo que vai embora. Kyra/Cleyde se apresenta a Alan como amiga de Alexia.

Malhação

Rui ameaça Rita, que dissimula seu envolvimento com Lígia para ele. Andressa ignora Henrique, e Fafi garante que seu plano está dando certo. Lígia questiona Madureira sobre Carla. Neide e Jaqueline garantem a Diana que nenhum livro será censurado. Carla cuida de Marco na prisão. Vinícius lidera os alunos no combate ao mosquito da dengue. Raíssa e Serginho pressionam Camelo para que ele não largue os estudos. Rita e Lígia não conseguem se entender sobre a guarda de Nina.

Éramos seis

Clotilde volta para Itapetininga. Afonso desconfia do comportamento de Shirley. Inês pede que Shirley deixe Afonso em paz. Almeida visita Lola. Afonso sugere sair novamente com Lola. Dona Maria se preocupa com o retorno de Clotilde. Felício afirma a Marcelo que não desistirá de seu amor por Isabel. Adelaide leva Justina ao consultório de Selma. Adelaide confronta Emília. Lola conversa com Durvalina sobre Clotilde. Clotilde entra em trabalho de parto no trem e salta numa estação qualquer. Zeca e Olga encontram Clotilde.

Amor de mãe

Miriam inicia uma investigação sobre o ocorrido com Estela e questiona Álvaro. Thelma acompanha Nuno até o escritório de Álvaro para desfazer a venda do restaurante. Lídia acusa Sandro de ter roubado seu quadro, e Raul se revolta. Sandro sofre por ter ajudado Marconi. Jorge ajuda Estela a fugir. Elias chega para o almoço com Lurdes e gosta de conhecer Ryan. A polícia recupera o quadro de Lídia, que se desculpa com Sandro. Sandro confessa a Raul que participou do roubo do quadro.

SBT

As aventuras de Poliana

Durval se interessa pela causa do projeto do CLP e fecha uma parceria. Lorena conversa com Helô e sugere que a escola inicie um projeto sustentável. João escuta alguns alunos falando mal de Marcelo e o defende em frente a todos. Arlete chega em casa, se depara as coisas reviradas e culpa Mosquito. Gleyce se sente culpada. Ester, Filipa e Paola convidam Eric para ir ao cinema com elas. Fernanda sente ciúmes de Afonso e Débora. Branca faz perguntas a Waldisney sobre sua mãe. Ruth pede para que Marcelo e Débora se resolvam e parem de brigar na escola. Luciano vai encontrar seus filhos e mostra a eles vídeos do novo meio-irmão. Escondida, Branca segue Waldisney.

Cúmplices de um resgate

Na rodoviária, Nina encontra Giuseppe e Nico. Os dois contam para a evangélica que foram roubados. Nico aumenta a história e diz que foi por três homens fortemente armados. Dóris diz para Rebeca que acha que Manuela quer mudar de igreja, pois a viu com o padre. Joaquim chega para o jantar na casa de Regina. Priscila fica feliz e faz questão de conversar com ele, que só tem olhos pra Manuela. Felipe e Julia decidem ir até a mansão de Regina para ajudar Joaquim. Na mansão, Joaquim pede para que Priscila se alimente.

RECORD

Amor sem igual

Oxente estranha ao ver Maria Antônia chegando no Mercadão toda arrumada. Antônio Júnior pede novamente um emprego para Olympia, mas ela recusa. Disfarçado, Hugo observa Maria Antônia . Duplex pede Furacão em noivado. Pedro Antônio procura Miguel e fala sobre Bernardo. Ele conta que o chefe da segurança da Bras Esportes seguiu a ordem de Tobias e executou Luciana desarmada. Miguel então cogita a hipótese de Tobias ter mandado Bernardo matar Poderosa.

O rico e Lázaro

Ravina diz que Matias precisa lhe dizer a verdade. Hurzabum tenta explicar a situação para Saul. Tamir e Shamir ficam com medo da briga que tiveram com Larsa. Shag-Shag tenta disfarçar ao ver Zabaia na Casa da Lua. Asher deixa Joana em casa. Arioque encontra Aspenaz e avisa que Shag-Shag voltou. Larsa descobre quem são os irmãos que ele brigou. Matias conta toda a verdade para os familiares. Saul sai do quarto sem ser percebido. Zac pede para falar com Beroso. Matias entra em pânico ao perceber que Saul sumiu.