Resumo das novelas do dia 11 de março de 2020

Em “Salve-se quem puder”, Téo se surpreende com a reação de Úrsula, que promete provar que Luna/Fiona é interesseira. Bel percebe que Edgar está interessado em Ermelinda. Dominique fica furiosa ao ser ameaçada por Lúcia. Helena ampara Úrsula. Rafael sugere a Júnior que Agnes participe da sessão espiritual para entrar em contato com Kyra. Graziela nota que Alan está interessado em Kyra/Cleyde, e avisa a Petra. Ivo flagra Zezinho e Alexia em trajes íntimos no sítio e questiona a atitude do filho de Ermelinda. Úrsula ameaça Luna/Fiona.

Malhação

Lígia afirma que não oferecerá a recompensa por notícias sobre Rita, e Filipe se desespera. Diana convida Henrique para estrelar sua campanha no colégio ao lado de Andressa, que teme que seu segredo seja descoberto. Lara garante a Filipe que Rui ganhará a guarda de Nina. Lígia sinaliza a possibilidade de Meg precisar de uma cesariana. Nanda aconselha Andressa a contar para Henrique que não é mais virgem. Regina pede o divórcio de Max. Lara afirma ao juiz que Lígia sabia do suborno a Isaura. Rui ganha o direito de passar uma noite por semana com Nina, sem supervisão.

Éramos seis

Inês se desespera com a notícia da gravidez, e Lúcio a conforta. Shirley avisa a Durvalina que encontrou Afonso. Afonso se recupera, mas Shirley se sente mal. Inês, Lola e Alfredo comemoram a notícia sobre Afonso. Padre Venâncio apoia Clotilde em sua nova vida. Inês procura Alfredo, mas não consegue contar a ele sobre o bebê. Virgulino percebe a ansiedade de Lúcio. Felício e Isabel preocupam-se com seu futuro. Assad presenteia Julinho com um carro. O prefeito se encanta com Olga. Zeca pensa em concorrer à prefeitura e Olga incentiva o marido. Lili ajuda Marcelo a pesquisar sobre sua mãe biológica. Osório observa Alfredo. Afonso percebe que Shirley está doente. Lúcio afirma a Inês que pode ser o pai de seu bebê.

Amor de mãe

Davi agride Álvaro, que afirma que denunciará o ativista. Tiago e Nicolas brigam novamente, e Raul repreende Matias e Miranda. Jane alerta Thelma sobre sua disputa com Camila. Lurdes pensa na previsão de Jane. Oliveira parabeniza Danilo por suas mudanças no cardápio do restaurante. Raul conta a Vitória sobre sua briga com Matias, e a advogada pensa em falar com Miranda. Camila sofre por não conseguir amamentar Caio. Magno decide se afastar de Betina. Matias anuncia que Lurdes precisará passar por uma cirurgia. Raul aceita patrocinar o projeto de Davi, e Álvaro se irrita com Belizário. Danilo é assaltado novamente e pede ajuda a Durval. Jane confirma a Lurdes sua profecia.

SBT

As aventuras de Poliana

Ainda no hospital, Samuel pede desculpas para Sophie e os dois fazem as pazes. Lorena, Gael, Benício e Sérgio se unem para ajudar Mário a curar seu vício. Vini conta para Durval que Mosquito voltou para a comunidade. Poliana fica triste por não poder contar a tia sobre a invisibilidade de Sara. Durval prepara um jantar romântico para Cláudia. Débora e Afonso começam a sair novamente. O CLP se une com o CLA para a realização do Sarau no colégio. Yasmin e Luigi fazem as pazes. Raquel volta a escrever suas HQs. Roger insiste para que o time de tecnologia da O11O desenvolva o robô invisível.

Cúmplices de um resgate

Isabela decide descobrir como sua fita de cabelo foi parar com Téo. Téo diz que sabe que Isabela não faria nada de ruim para ele. O garoto comenta que pode ter sido Sabrina, que está dizendo que Manuela é uma ameaça pública ao vilarejo. Isabela fica irritada. Otávio e Rebeca aproveitam a praia no Guarujá. Júlia fica triste que André responde às mensagens de amor das fãs dele. André tenta conversar com a amiga, que é apaixonada por ele, mas sem sucesso. Frederico deixa claro para Taísa que não quer nada com ela.

RECORD

Amor sem igual

Depois de muita insistência, Poderosa aceita. Santiago é machucado por um jogador do time do Gusmão e preocupa a todos. O time do Gusmão faz um gol. Seu Ernani reúne todo o time e agradece pelo esforço e comprometimento dos jogadores mesmo sabendo que esta derrota possa custar o sonho de cada um. Poderosa chega na casa de Maria Antônia e quer saber o motivo do choro. Maria Antônia revela que foi estuprada na casa do doutor Tobias pelo advogado da empresa dele, o Leandro. No jogo de futebol, Santiago passa a bola para Caio e fica esperando ele chutar para o gol.

O rico e Lázaro

Daniel e Abednego demonstram fé em Deus. Zac e Malca são tratados como nobres no palácio. Rabe-Sáris diz para Namnu não se meter nos assuntos do rei. Convidado por Ravina, Absalom aparece para jantar com a família de Dana. Oziel se mostra magoado com Fassur. Zelfa se distrai durante o jantar. Dana diz que Absalom se comportou bem. Asher ora a Deus. Joana e Lior olham as estrelas e conversam sobre o Senhor. Daniel diz que Deus ajudará Asher. Nebuzaradã vai até o calabouço e provoca Asher. O novo rei joga um cesto cheio de ratos dentro da cela do hebreu.