Resumo das novelas do dia 11 de julho de 2019

Em “A dona do pedaço” Régis consegue enganar Maria da Paz. Nilda pede que Rael e Amadeu tirem a vida de Maria da Paz. Rael faz promessa silenciosa à avó. Camilo pede que Fabiana o alerte sobre os encontros de Vivi com Chiclete. Régis e Jô tentam convencer Maria da Paz a comprar uma mansão. Cássia sofre bullying na escola. Evelina comenta com Ellen sobre o comportamento de Régis. Rock pede ajuda a Agno para falar com Maria da Paz. Abel presenteia Britney com uma porquinha. Rock afirma a Maria da Paz que foi Jô quem furtou as joias da mãe.

Malhação

Max observa Guga com Serginho, e Rita aborda os dois. Thiago, Cléber e Anjinha se impressionam com o luxo da casa de Guga. Marco decide abordar o homem suspeito, que foge do major. Martinha se ressente por ficar isolada na festa de Guga. Martinha arma, e Rita e Filipe acabam se encontrando no aniversário de Guga. Lígia afirma para Joaquim que o caso de Nina é grave. Marco se preocupa ao receber uma mensagem. Meg repreende a atitude de Martinha. Filipe conta para Meg que Nina está internada no hospital. Anjinha revela que o Cabo Góes foi solto.

Órfãos da terra

Norberto toma a bebida sugerida por Gabriel para fica viril com Valéria, mas acaba passando mal. Jamil confronta Dalila, que anuncia que irá tirar a vida de Laila e Raduan caso o rapaz não se case com ela. Laila conta a Rania que foi Soraia quem a salvou de Aziz. Muna ouve Omar e Latifa conversando em português, sem nenhum sotaque. Gabriel defende Paul e Dalila na delegacia. Dalila exige que Gabriel execute a dívida de Jamil. Rania e Miguel recebem uma ordem de despejo. Rania revela a Dalila que é sua avó.

Verão 90

Quinzinho fica perturbado com a notícia da gravidez de Dandara. Vanessa se preocupa com a exposição de Jerônimo. Madá pensa em uma armadilha para desmascarar o falso investidor Andreas/Galdino. Dandara mente ao dizer a Patrick que está bem com Ticiano. Raimundo gosta de saber que Janaína sente ciúmes dele. Manu recusa uma proposta de Jerônimo. João vibra com a notícia dada por Diego e Giovana de que a Justiça aceitou a ação de revisão criminal.

SBT

As aventuras de Poliana

Pendleton leva Poliana até sua casa para convencer a menina que Sara não é capaz de ficar invisivel. Bento pergunta para Ruth quando poderá contar a todos que é sobrinho dela. Luisa separa alguns itens de sua casa para jogar fora, e dentre eles, pega a estatueta que Poliana comprou no bazar. Jeff convence Salvador a o deixar olhar sua estatueta. Luisa recebe um misterioso convite de Pendleton.

Cúmplices de um resgate

Sabrina coloca o relógio de Omar na mochila de Mateus. Omar reclama com a professora que seu relógio sumiu e suspeita que foi Mateus. A professora pede para olhar a mochila de Mateus e encontra o relógio lá. Flora diz a Fausto que quer voltar a sua casa. Fausto argumenta e faz com que a namorada esqueça da ideia temporariamente. Omar interrompe a conversa de Joel e Luiz para dizer que Mateus tentou roubar seu relógio. Luiz pede desculpas, diz que conversará com o filho, mas acredita na sua inocência.

RECORD

Topíssima

Vitor vai até a clínica clandestina e não encontra mais ninguém. Ele vê a boneca de Jandira jogada na caçamba de lixo. Madalena fica revoltada com o sumiço da filha. Paulo Roberto fica furioso ao saber que Pedro não encontrou o corpo de Edison. Ele diz que Taylor está os enganando. Madalena aparece na porta de Paulo Roberto querendo saber do paradeiro de Jandira.

Jezabel

Naamã entra na taberna disfarçado de comerciante estrangeiro e Phineas o atende. Acabe discursa diante de todos na sala do trono. Joana chega deslumbrante. Obadias fica arrasado. Acabe surpreso com a beleza de Joana. Próximo à Samaria, o rei Bem-Hadade volta o seu cavalo para o seu exército e aponta para Samaria.