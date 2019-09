Resumo das novelas do dia 10 de setembro de 2019

Camilo conta para Vivi que descobriu sobre o passado de Chiclete

Em A dona do pedaço, Jô transfere seu dinheiro para Bill, e Téo a incentiva. Kim dispensa Márcio para ficar com Paixão. Eusébio acusa Cornélia de ter roubado seu dinheiro. Agno afirma a Cássia que não pode arrumar uma namorada. Cássia desabafa com Lyris. Camilo procura Vivi. Antero elogia Evelina. Maria da Paz agradece a ajuda de Téo em seu plano para tentar ajudar Jô a mudar. Fabiana implica com Britney. Beatriz comunica a Zé Hélio que não irá mais encontrá-lo. Régis diz a Roma que deseja saber se é o pai de Arthur. Kim discute com Jô. Sílvia faz sucesso com suas fotos na internet. Camilo conta a Vivi o que descobriu sobre o passado de Chiclete. Fabiana chantageia Jô.

Malhação

Filipe teme que Lígia e Joaquim descubram que Rita se encontrou com Nina. Milena se incomoda ao ver Daniel e Jaqueline dançando juntos. Meg confessa a Martinha que deseja que Guga seja o pai de seu bebê. Camelo alerta Cléber sobre Nanda. Raíssa acredita que Camelo esteja com ciúme de Nanda. César e Vânia conversam com Jaqueline sobre seu futuro nos estudos. Camelo explica a Raíssa sobre sua desconfiança com a aproximação de Nanda e Cléber. Marquinhos arma para que Anjinha descubra a parceria entre Cléber e Nanda. Nanda provoca Anjinha. Karina comenta com Lara sobre Jaqueline. Milena revela a Jaqueline que Karina fez intriga contra ela por causa de Daniel. Osório, pai de Meg, pressiona a filha a fazer o teste de paternidade no bebê. Nina diz o nome de Rita na frente de Lígia.

Órfãos da terra

Dalila se desespera com o depoimento de Fauze. Latifa/Rebeca e Ester exigem que Abner encontre outro emprego. A Juíza aceita incluir no processo a prova contra Dalila apresentada por Fauze. Letícia se anima com o relato de Faruq sobre seu trabalho no hospital e pensa em se juntar a ele. Miguel decide empregar Abner. A Juíza toma o depoimento de Dalila. Bruno comemora seu prêmio com Marie, Martin, Teresa e Norberto.

Bom Sucesso

Sinistro sugere que Stefany siga Paloma para saber onde ela trabalha. Francisca descobre que Luan precisa arrumar um emprego. Sinistro decide sequestrar a família de Paloma para entrar na mansão. Sinistro obriga Waguinho a participar do assalto. Mario avisa a Nana que Jesse Júnior a convidou para um piquenique. Alberto confessa a Paloma que tem vergonha de como agiu com Eric no passado. Mario revela a Nana que armou o piquenique para eles reviverem sua história. Mario e Nana se beijam.

SBT

As aventuras de Poliana

As crianças do Clubinho ficam intrigados com a sombra de uma criança que viram na casa de Pendleton. Débora e Afonso acertam os detalhes para a festa de casamento. Marcelo avisa os policiais que Waldisney está mesmo na casa de Luisa. Ruth impede que Bento atenda as ligações de sua casa deixando o menino desconfiado. Mirela arruma suas malas para ir ao sítio de seus pais. Débora se oferece por ficar responsável pela parte administrativa do CLP. Pendleton negocia com Waldisney.

Cúmplices de um resgate

Mateus e Joaquim conseguem fazer uma fogueira. Priscila se encanta com as roupas de Isabela e chama até Regina de mãe. “Deve ser muito legal ser você”, diz para Manuela, que finge ser Isabela. Priscila chora, diz que sente inveja dela e que possui uma mãe que nem liga para ela. Mateus conta uma história de terror e assusta a todos. Aparece uma cobra dentro da barraca das crianças e todos gritam. Frederico aparece vestido de terno e segurando a Bíblia Sagrada. Lurdinha estranha.

RECORD

Topíssima

Andrea ameaça matar Lara caso Sophia não retome a presidência. Sophia se recusa a revelar o nome do pai de Andrea. Furiosa, Madalena proíbe Fernando de falar com Andrea. Lima se oferece para levar Sophia para casa e fazer uma massagem. Paulo Roberto debocha de Rafael ao saber que ele e Gabriela estão se guardando para depois do casamento. Lima faz massagem em Sophia e ela acaba se entregando a ele.

O rico e Lázaro

Zedequias diz que é preciso manter o controle. Zac e Asher observam a aproximação do exército inimigo. Rabe-Sáris segue ao lado do irmão. Nebuzaradã avisa que eles passarão um bom tempo cercando Jerusalém. Alguns meses se passam e os babilônicos começam a desfazer o acampamento. Jeremias avisa a Zedequias sobre seu fim. Absalom pede a mão de Dana para Ravina. Fassur acusa Jeremias de traição e incita o povo contra o profeta de Deus.