Resumo das novelas do dia 10 de outubro de 2019

Régis usa o dinheiro de importadora no cassino

Em “A dona do pedaço”, Marlene sofre quando Antero anuncia seu jantar de noivado com Evelina. Camilo é obrigado a trabalhar com uma investigadora. Nívea promete mandar Merlin para estudar fora do país. Cássia não aceita jantar com Leandro e Agno. Linda pede que Zé Hélio se afaste de Beatriz. Eusébio pensa em armar uma revanche para Rock. Leandro tenta conversar com Cássia. Régis tira dinheiro do cofre da importadora. Antero tem uma lembrança com uma reação de Marlene e fica confuso. Rock pega o celular de Fabiana. Régis usa o dinheiro que tirou do cofre no cassino. Amadeu e Maria da Paz se beijam.

Malhação

Rui desconfia que Rita mentiu para ele. Thiago descobre que errou em seu julgamento e tenta se desculpar com o menino. Raíssa tenta convencer Carla a deixar que ela se apresente no show com Nanda. Ivete repreende Nanda por não querer se apresentar por causa da prova. Rita não conta para Filipe que esteve com Rui. Nanda afirma a Raíssa que elas se formarão juntas. Cléber critica Jaqueline por ser injusta com Thiago. Marco e Carla se amam. Jaqueline se desculpa com Thiago e os dois se beijam. Nanda enfrenta Ivete. Rita chega com Filipe à casa de Carla. Lígia se surpreende com a atitude de sua paciente no hospital. Filipe e Rita assumem o namoro para Carla. Rui procura notícias de Nina.

Éramos seis

Júlio tenta correr atrás de Alfredo, mas o menino desaparece. Zeca estranha a visita da moça enviada por Clóvis. Almeida visita Clotilde, e Olga se irrita. Júlio vai à delegacia com Almeida. Afonso se preocupa com o sumiço de Alfredo. Zeca desabafa com a amiga de Clóvis. Olga implica com Clotilde. Júlio vai com Almeida e o delegado identificar um corpo. Lola tem um pesadelo. Afonso recebe um telefonema misterioso. Assad gosta de saber que Júlio tem parentes ricos. Zeca consegue o endereço de Lola. Shirley desmaia ao atender um telefonema.

Bom Sucesso

Mário acompanha Silvana na ambulância até o hospital. Silvana acorda no hospital sem conseguir enxergar. Ramon recusa uma proposta de emprego de um time de basquete de Chicago, para ficar no Brasil com a família. Sofia fica feliz com a chegada de Jorginho. Ramon pede a Cristiano Felício que consiga o apoio da NBA para o projeto de basquete de Bonsucesso. Paloma fica surpresa com a visita de Sofia e Jorginho. Sofia presenteia Peter com um celular. Batista entrega a Paloma a coleção popular de clássicos da Prado Monteiro, a mando de Alberto. Sofia entrega a Alberto um presente de Paloma. Gisele pergunta a Nana se ela está grávida.

SBT

As aventuras de Poliana

Eric apresenta seu pai a professora Sophie, e os dois conversam. Raquel incentiva Guilherme a falar com OTTO para dar uma segunda chance no projeto que apresentou no Campo de Férias. Mirela tenta se decidir quanto aos seus sentimentos por Vini e Luca. Na casa de Mirela, Luca dramatiza e simula uma queda solicitando a compaixão da garota, Vini observa a cena e fica enciumado. Gabi diz a Vini que sente sua falta, que não conseguiu superar o término, e o chantageia para que cumpra uma promessa. Ester sugere que as crianças divulguem o desaparecimento de Feijão para encontra-lo mais rápido.

Cúmplices de um resgate

Laura também se vinga de Vargas e faz ele beijar um peixe. Fiorina manda Nico levar flores para Helena em nome de Pedro. No dia seguinte, Pedro vai atrás de Helena na casa dela e questiona se ela tem certeza que irá embora para a cidade. Helena revela que ama ele assim como ele gostava de Rebeca, porém ela não consegue se conformar em gostar de quem gosta de outra pessoa, por isso irá embora. Pedro diz que talvez ela tenha razão em ir embora. Omar se confessa na igreja.

RECORD

Topíssima

Beatriz avisa que Antonio precisará ir de helicóptero entregar alguns documentos em São Paulo. Lara combina de capturarem Sophia a força. A herdeira do Grupo Alencar pede um favor misterioso ao recepcionista José. Ela deixa o hotel e é capturada e colocada em uma camisa de força. Antonio se prepara para viajar quando Sophia chega na camisa de força, acompanhada de enfermeiros. Ela pede ajuda ao taxista.

O rico e Lázaro

Talita e Samira mentem e elogiam o desempenho dos maridos. Ravina chega e pede para falar com Absalom. Em conversa com Sammu, Amitis diz que Kassaia deve aceitar a proposta. Evil tenta animar a irmã. Nitócris faz planos ambiciosos. Shamiran diz que pode ter despertado a inveja de algumas pessoas no palácio. Ravina discute com Chaim. Daniel e Abednego se despedem de Ezequiel. Neusta é dura com Edissa. Hurzabum reclama da violência das lutas.