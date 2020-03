Resumo das novelas do dia 10 de março de 2020

Jane afirma que Lurdes já encontrou Domênico

Em “Amor de mãe”, Álvaro trama contra Davi. Betina e Magno não conseguem se entender. Belizário se interessa por Leila. Érica sente ciúmes ao ouvir Sandro falar de Betina. Danilo é assaltado, e Thelma e Camila se desesperam. Thelma conta a Lurdes que Jane tem técnicas de vidência. Jane prevê o futuro de Lurdes e afirma que ela já encontrou Domênico. Vitória vibra com sua nova atuação na advocacia. Magno conversa com Ryan sobre seu namoro com Betina. Belizário arma um atentado contra Davi, e Carol acaba se machucando. Vitória confronta Álvaro.

Malhação

Filipe conta a Lígia e Carla que o homem preso não sequestrou Rita. Filipe pede que Lígia anuncie uma recompensa em troca de notícias sobre Rita. Lígia comenta com Carla sobre sua preocupação em atrapalhar as investigações sobre Rita. Rugieri diz a Marco que acredita que Rita conhecia seu sequestrador. Marco diz a Carla que Lígia e Filipe não devem atrapalhar as investigações da polícia.

Éramos seis

Inês volta para casa desolada, e Afonso tenta consolar a filha. Lola insiste para que Carlos não abandone a faculdade. Julinho se irrita por ter que pagar a dívida de Júlio. Alfredo reencontra seu amigo Tião. Lúcio se declara para Inês. Zeca pensa em aceitar a proposta de Neves. Adelaide discute com a mãe e mente para poder sair com Alfredo. Julinho percebe as insinuações de Soraia. Clotilde marca um encontro com Almeida. Inês volta ao local onde ficava com Carlos quando era pequena. Natália faz uma surpresa para Almeida. Clotilde espera por Almeida. Mabel incentiva Carlos a abandonar a faculdade. Alfredo e Adelaide se beijam. Inês e Carlos se encontram.

Salve-se quem puder

Zezinho confessa a Alexia sobre o disfarce. Rafael apresenta Renzo como o novo sócio da Labrador. Petra não gosta de saber que Alan trará os filhos e Kyra/Cleyde para o Rio. Luna não resiste ao beijo de Téo, mas afirma que tem um namorado. Helena admite a Úrsula que Luna/Fiona a incomoda. Vicky comenta com Micaela que acha Bruno estranho. Verônica se recorda de um acidente de carro que está associado à vingança que planeja contra Micaela. Renatinha pede a Renzo para demitir Alexia/Josimara. Dominique ameaça Lúcia dizendo que ela sofrerá caso a funcionária não convença Renzo a voltar a trabalhar para ela.

SBT

As aventuras de Poliana

Durval pede para Vini procurar Mosquito na comunidade. Luca e Mirela fazem um vídeo para contar sobre o término. Poliana pergunta a Luigi se ele é o seu admirador secreto. Samuel questiona Violeta quanto as mentiras que ela contou, e atordoado com a verdade, acaba passando mal. Waldisney se enrola cada vez mais em suas mentiras. Vini encontra Mosquito com os marginais do Bem-Te-vi. O CLP pede a autorização de Helô para realização de um Sarau na escola. Iure vai visitar seu pai no hospital. João pede para passar a noite na casa de Marcelo.

Cúmplices de um resgate

Otávio pede uma limusine para levar Rebeca para uma surpresa. Sabrina amarra Manteiguinha longe e coloca uma fita de cabelo para culpar Manuela. Frederico assume para Lurdinha que estava saindo com Taísa apenas para fazer ciúme com ela. A recepcionista instrui o estilista a não iludir mais Taísa. Otávio leva Rebeca para ficar hospedada no Sofitel Jequitimar, no Guarujá, e explica que depois ainda irão para as praias de São Vicente e Santos. Isabela ajuda Priscila com conselhos confortantes.

Amor sem igual

Na escolinha, seu Ernani pede que todos vão para a sala de aula. Seu Ernani abre o jogo e diz que a Bras Esportes precisa perder a partida para salvar a vida de Ramiro. Fica um burburinho entre os jogadores, que ficam inconformados. Santiago questiona o que aconteceria caso se recusem a perder o jogo. Seu Ernani diz que Ramiro morre e que todos vão ter que lidar com a culpa, além de dar adeus a carreira no futebol. Jogadores se entreolham, cabisbaixos.

O rico e Lázaro

Zac encontra Beroso e diz ter arrumado alguém para prejudicar Asher. Fassur é eleito o novo administrador da sinagoga. Daniel descobre que Zac foi nomeado governador. Hurzabum visita Shag-Shag. Em conversa com Arioque, Benjamin fala sobre seu passado em Jerusalém. O general passa mal e desmaia. Lia ajuda Joana a entrar no palácio. Nitócris vai até o quarto de Amitis e pega alguns pertences. Ela é flagrada por Sammu-Ramat. Joana se espanta ao saber que Zac é o novo governador da Babilônia.