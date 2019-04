Resumo das novelas do dia 10 de abril de 2019

Laila se desespera com a notícia da gravidez

Em “Órfãos da terra”, Laila se desespera com a notícia da gravidez. Missade chega ao hospital para resgatar Laila, e agradece Bruno. Aziz orienta Fauze a vigiar Hussein. Dalila rejeita Youssef. Jean-Baptiste e Tião afirmam a Elias que indicarão sua contratação para Caetano. Missade conta a Laila que pediu a Jamil para se afastar da filha. Cibele convoca Bruno para fotografar uma manifestação estudantil. Laila e Jamil se desencontram. Bruno e Abner são detidos pela polícia. Rania reencontra Elias.

Malhação

Getúlio aciona a polícia. A polícia cerca o local do cativeiro, e Rian ameaça a vida de Alex. Alex consegue despistar Rian, e a polícia prende os bandidos. Bernardo propõe que Gabriela e Marcelo assumam a coordenação pedagógica do Sapiência. Lia, Tito e Garoto se incomodam com a bagunça de Anderson. Paulo afirma que não perdoará Getúlio, e Mel se desespera. Márcio e Pérola sofrem. Rosália coordena a produção de uma grande encomenda de congelados. Márcio anuncia a Sirena que decidiu voltar para o Rio de Janeiro. Osvaldo tem um novo plano para destruir Gabriela

Verão 90

Manu diz a Jerônimo que o relacionamento deles foi um erro e confessa que ainda ama João. Larissa não entende o motivo do afastamento de Diego e desabafa com Vanessa. Quinzinho revela a Dandara que foi ele quem cancelou o programa de Ticiano. Vanessa incentiva Larissa a reatar com Quinzinho. Murilo Fraga tenta persuadir Lidiane a ajudá-lo a registrar o show dos Tigres Siberianos para o seu programa de TV. João termina o namoro com Moana. Murilo descobre a identidade dos Tigres Siberianos. Mercedes agradece a Vanessa, ao achar que Larissa e Quinzinho estão mais unidos por causa da influência da VJ. Lidiane conta a Jofre que ela e Patrick não têm mais nada. Murilo divulga a identidade dos Tigres Siberianos em seu programa.

O sétimo guardião

Firmina despista Neide e procura Padre Ramiro. Olavo tenta invadir o casarão, mas Valentina, Murilo e Judith defendem a propriedade. Stella descobre a identidade do Tarja Preta e ameaça Mirtes. Valentina e Murilo voltam a ficar juntos. Olavo explica a Laura e Sampaio que tem um plano para tomar o casarão, mas precisa manter Gabriel vivo. Lourdes enfrenta Geandro e se demite da agência de turismo. Eurico pede que Marilda se aproxime de Valentina para conseguir informações. Firmina conta sua história para Neide, que se desespera ao saber a verdade sobre sua filha. Judith e Murilo deduzem que Olavo e Valentina sabem do lençol de água da fonte. Nicolau anuncia que irá com Diana e Walid para os Estados Unidos. Murilo confronta Feliciano.

SBT

As aventuras de Poliana

Poliana dá a ideia de o grêmio criar o projeto Escola dos Sonhos. Ruth ouve Bento tocar piano e pede para ele tocar a música que ela lembra do passado. Helô observa tudo da porta. João conta à Poliana que leu o Livro da Alegria de Bento, e que lá tem várias coisas tristes escritas. Luísa vê Marcelo, Nadine e Débora conversando e os cumprimenta. Ruth conta a Helô que a música que Bento tocou é a mesma música que sua irmã tocava quando estava grávida de seu sobrinho, cujo nome também é Bento. Éric treina sapateado. Afonso pede a Durval que ele o ajude a reconquistar Luísa. Branca aconselha Mirela, já que a menina está se sentindo rejeitada.