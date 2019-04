Resumo das novelas do dia 09 de abril de 2019

Afrodite descobre que está grávida

Em “O sétimo guardião”, Olavo expulsa Luz e Geandro de sua casa, e confronta Sampaio sobre Gabriel. Valentina explica seu plano a Feliciano e garante que deseja proteger a Irmandade. Laura revela a Olavo que Valentina atentou contra sua vida. Olavo pede que Laura adie sua vingança contra Gabriel e Luz. Rivalda propõe um pacto a Nicolau. Afrodite confirma sua gravidez. Marcos Paulo constata que suas fórmulas sumiram. Judith recebe Valentina e Louise no casarão. Luz e Sóstenes alertam Murilo sobre os atentados contra Gabriel. Olavo comenta com Neide que conhece Firmina do passado. Laura inventa para Luz que está preocupada com a saúde de Gabriel. Guilherme exige que Mirtes destrua o blog do Tarja Preta. Neide questiona a história de Firmina e Olavo.

REDE GLOBO

Malhação

Rosália e Maria Alice planejam arrecadar o dinheiro necessário para Pérola ir ao encontro de Márcio. Solange teme ser demitida do Sapiência. Rian liga para Paulo e anuncia o valor do resgate de Marli. Getúlio descobre que os sequestradores são Rian e Lorrane. Heitor volta de viagem, e aconselha os netos sobre Anderson. Lorrane percebe que Marli está grávida. Getúlio e Alex decidem ir até o provável cativeiro. Bernardo procura Marcelo para tentar um acordo entre o Sapiência e o Colégio Percurso. Getúlio consegue escapar, mas Rian e Lorrane capturam Alex.

Órfãos da terra

Padre Zoran ajuda Missade e Elias a encontrar a loja de Miguel e Rania. Valéria se enfurece quando Bruno se recusa a deixar Laila sozinha no hospital. Norberto marca um encontro com Valéria, sem que Teresa perceba. Jamil sofre ao constatar que Laila não irá a seu encontro. Sara inventa uma desculpa para Bóris para fazer aulas de dança do ventre. Ali se interessa por Sara/Maria. Missade confronta Jamil, que jura não saber do paradeiro de Laila. Laila desperta, e Bruno se encanta pela moça. Aziz surpreende Hussein ao telefone com Jamil. O médico anuncia a Laila que ela está grávida.

Verão 90

Ticiano avisa a Dandara que Jerônimo corre o risco de ser demitido da PopTV. Quinzinho e Gisela conversam sobre Mercedes. Kika descobre que Lidiane é a coreógrafa do show e conta para Manu. Manu se disfarça para entrar no camarim de João e flagrar Lidiane. João e Manu se beijam no camarim. Vanessa tira cópia do diário de Larissa, que possui anotações sobre Diego. Lidiane não resiste aos encantos de Patrick e os dois passam a noite juntos. Manu e João se amam. Patrick e João pulam as janelas dos quartos de Lidiane e Manu e acabam se encontrando. Madá abre sua loja esotérica perto do Baião de Dois e comenta com Dirce que não gosta de Raimundo. Vanessa entrega para Diego as anotações de Larissa sobre ele e tenta convencê-lo a se afastar da amiga. Larissa termina seu relacionamento com Quinzinho. Manu procura Jerônimo.

SBT

Teresa

Mariano diz a Luisa que não duvida que Teresa ame Arthur, mas para ela sempre foi e será muito mais importante o dinheiro, e como Arthur já não o tem, e Fernando sim, ela fará de tudo para conquistá-lo. Luisa, fora de si, diz que não acredita em nenhuma palavra de Mariano, pois se existe alguém que sempre se portou como uma verdadeira irmã para ela, essa foi Teresa. Teresa segue pressionando Fernando para que ele termine seu compromisso com Luisa, ela contas que Mariano os viu juntos e já ameaçou que contar tudo a Arthur. Fernando pede a Teresa que não continue desprezando seu carinho e sugere que fiquem juntos.

As aventuras de Poliana

Luísa abre o pacote que está no açougue e descobre que é um pedido de casamento de Afonso. A Chapa Contente faz seu primeiro discurso para o grêmio. Otto dá uma bronca em Roger na frente do Sérgio sobre os preços do Motoney. Luísa, chateada, conta a Durval o que houve no açougue. Mirela e Luca dão continuidade à radionovela. Marcelo segue Débora e pergunta o que ela está escondendo no carro. As crianças veem um homem de capa preta e pulam em cima dele para descobrir quem é. Nadine vê Marcelo e Débora conversando e provoca a ex dele. As crianças descobrem que Lindomar é o homem embaixo da capa preta.

RECORD

Jesus

Tomé não acredita que o Filho de Deus está vivo. Maria decide falar com Petronius. Pilatos ameaça tirar o centurião do posto. Caifás tem um pesadelo com Judite. Petronius mata Barrabás.