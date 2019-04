Resumo das novelas do dia 04 de abril de 2019

Gabriel fica entre a vida e a morte após levar tiro

Em “O sétimo guardião”, a multidão invade o casarão. Mirtes encontra a fonte. Judith entra em pânico ao ouvir os alarmes na fonte. Aranha leva Gabriel para o hospital. Luz se preocupa com Gabriel. A fonte seca e todos se apavoram com o tremor que ouvem. Judith não deixa os guardiães pegarem o livro da Irmandade. Gabriel é operado. Stella e Stefânia tentam descobrir a senha do computador de Mirtes. Valentina se desespera ao saber que Gabriel está hospitalizado. Aranha avisa que Gabriel está em coma. Rita de Cássia encontra Machado sem vida na delegacia.

REDE GLOBO

Malhação

Fabiana engana Solange e afirma a inocência de Gabriela. Cláudio volta atrás em seu depoimento, e Bernardo repreende Solange pela confusão. Maria Alice conta para Rosália sobre sua vitória no festival de dança. Getúlio prepara sua festa com Brigitte, sem saber que é observado por dois homens. Tito e Garoto não gostam do comportamento de Anderson frente a Lia e Flora. Solange decide acabar com os planos da ONG Percurso em se transformar num colégio.

Órfãos da terra

Aziz descobre que Laila fugiu e exige que Fauze e Jamil a encontrem. Samira ajuda Laila a despistar Jamil e Fauze. Ahmed leva Missade e Elias ao encontro de Laila, e a família retoma os planos de fugir para o Brasil. Fauze e Hussein sequestram Samira e Ahmed. Aziz ameaça Samira para descobrir o paradeiro de Laila. Rania teme que sua família síria tenha morrido. Laila, Elias e Missade embarcam em um pequeno bote rumo à Grécia. Aziz ordena que Jamil vá até a Grécia atrás de Laila. Jamil descobre que Laila é a mulher por quem se apaixonou.

Verão 90

Mercedes fica furiosa ao ler no jornal sobre o sucesso de Janaína. Larissa combina com Diego de esperar o término do namoro com Quinzinho. Patrick vai ao cinema com Gisela e Isadora, e agrada a filha de Herculano. Manuela descobre que Lidiane viajará para o Paraguai. Jofre inventa para Manu que Lidiane está doente. Jerônimo fica com raiva de Quinzinho por cancelar o programa de Ticiano e deduz que o motivo é Dandara. Vanessa convence Larissa a pensar melhor antes de terminar o namoro com Quinzinho.Manu e Kika decidem seguir Lidiane.Manu se surpreende ao reconhecer João entre os Tigres Siberianos.

SBT

Teresa

Regina sofre uma crise nervosa quando Teresa conta que vai se divorciar de Arthur, Regina tenta convencê-la a apoiar seu marido, que no momento passa por uma situação difícil, e que se Teresa não agir assim, estará comprovando que na verdade nunca o amou. Teresa diz que adora Arthur, mas não pode perdoá-lo.

As aventuras de Poliana

Poliana, João, e Kessya tentam consolar Bento sobre o estado de saúde de Marlos. Afonso procura Marcelo, furioso, e o enfrenta dentro da escola. Pendleton diz a Sérgio que ele deve voltar a trabalhar na O11O. Mirela organiza sua primeira reunião do grêmio, muito animada. Bento pede para sair do grêmio. Ruth encontra o menino triste, sentado em um banco no corredor. O celular de Roger toca e ele manda Claudia atender.

RECORD

Jesus

Maria Madalena vê Jesus. Caifás vai até o palácio para encontrar Pilatos. O Sumo-Sacerdote diz que roubaram o corpo de Jesus e que a ressurreição é uma farsa. Jesus aparece para Maria, Sula e Mirian. As mulheres falam para apóstolos que viram Jesus, mas eles hesitam em acreditar. Joana e Helena vão até os apóstolos e diz que eles correm risco. Elas avisam que Caifás fez com que os discípulos fossem perseguidos pelos romanos. Petronius vai até a casa de Caifás para falar com Longinus e Terencius. Jesus aparece para Cleópas e Zelote, mas eles não O reconhecem.