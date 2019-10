Resumo das novelas dia 25 de outubro

Nana diz que Diogo pode ser o pai de seu filho

Em “Bom Sucesso” Mário tenta convencer Silvana a gravar um comercial. Natasha insiste para Paloma dançar forró com Marcos e Alberto estranha a insistência. Natasha diz para Marcos que seu relacionamento acabou. Ramon e Paloma entram em um acordo. Nana revela a Diogo que existe uma chance de Mário ser o pai de seu filho. Natasha conta para Paloma que Marcos está apaixonado por ela.

Rede Globo

A Dona do Pedaço

Um eliminado do concurso denuncia a sabotagem feita contra Maria da paz. Rael é reconhecido por Leandro. Zé Hélio instala o programa espião no celular de Fabiana e Beatriz o ajuda. Rock afirma que deseja se separar de Fabiana. Rael rende Fabiana com sua arma e confisca seu celular. William acessa o celular de Fabiana e Téo verifica os arquivos. Vivi confessa que sente algo estranho quando vê Maria da Paz.

Malhação

Rita conta a Filipe o que aconteceu entra ela e Rui. Camelo reconhece um verso seu em uma nova música de Cléber. Max encontra Guga e Serginho juntos e sofre. Regina tenta ajudar o marido. Fãs de Nanda e Raíssa se reúnem para comprar ingressos para o sarau da escola. Marquinhos pensa em vender ingressos falsos para o sarau.

Éramos Seis

Clotilde é consolada por dona Maria. Emília fica constrangida diante de Lola por conta do comportamento de Justina. Shirley revela a Inês que Afonso sabia que não era seu pai biológico. Lola compra um bilhete de loteria. Júlio reage descrente quando vê que Lola comprou o bilhete.

SBT

As Aventuras de Poliana

João tenta descobrir quem escreveu a carta de amor para ele. O menino decide responder a carta. Helô diz que quem continuar a espalhar boatos sobre Poliana levará advertência. Marcelo avisa Luisa que viajará com sua mãe. Brenda e Raquel brigam. Ruth chama Pendleton para buscar Ester na escola.

Cúmplices de um resgate

Safira busca Priscila na gravadora. A menina diz gostar de Joaquim. Sua mãe a aconselha a não se preocupar com garotos. Isabela procura roupas no armário de Manuela para tentar montar um look menos caipira. Regina obriga Manuela a limpar toda a mansão como castigo por ter ido no escritório dela. Manuela sonha que Joaquim é um príncipe e invade a mansão.

Record

Topíssima

Dagoberto abaixa a arma e Taylor liberta Andrea. Taylor foge e Edison impede Dagoberto de ir atrás dele. Dagoberto avisa aos policias que Taylor está com o rosto completamente diferente. André prende Edison. Beatriz se preocupa com o paradeiro de Sophia. A filha de Lara revela para Antonio que tinha uma foto de Paulo Roberto e Taylor juntos na juventude.