Resumo das novelas de 3 a 10 de agosto de 2019

Jardel fotografa Jô e Régis juntos

Nesta semana em “A dona do pedaço” Agno dá um apartamento para Fabiana. Rock e Zé Hélio armam contra Jô. Jô alerta Téo sobre Rock. Zé Hélio convida Beatriz para sair. Márcio alerta Maria sobre seus gastos. Jardel fotografa Jô e Régis juntos. Régis pede que Maria invista em uma loja de vinhos para ele. Jardel chantageia Jô.

Órfãos da terra

Sábado, 3 de agosto

Mamede tenta aproximar Faruq de Muna. Raduan sente medo de Dalila. Norberto aprova a comida de Missade. Benjamin e Zuleika socorrem Cibele, que sofre pela morte de Davi. Robson é atacado na prisão, mas consegue se livrar da armadilha.

Segunda-feira, 5 de agosto

Bruno e Martin amparam Cibele, que sofre pela morte de Davi. Ester e Abner consolam Bóris e Sara. A assistente social e a psicóloga observam Aline com Salma. Sob orientação de Gabriel, o biomédico da clínica falsifica o exame de DNA do bebê de Dalila. Jamil se encontra com Laila.

Terça-feira, 6 de agosto

Gabriel avisa a Dalila sobre a fuga de Robson. Jamil conversa com Fauze. Lurdes ajuda o namorado. Almeidinha suspeita de que Lurdes esteja com Robson. Abner tenta cozinhar. Laila chora ao contar sobre a gravidez de Dalila. Dalila convida Valéria e Norberto para um jantar. Hussein volta para o Brasil.

Quarta-feira, 7 de agosto

Laila explica a Hussein por que está separada de Jamil. Benjamin se encontra com Letícia. Helena e Elias discutem. Amin leva Jamil ao encontro de Dalila, que o avisa de seu jantar. Hussein decide ir com Laila ao jantar de Dalila. Dalila ameaça Jamil.

Quinta-feira, 8 de agosto

Gabriel não consegue impedir Almeidinha de prender Dalila. Jamil e Laila se beijam. Bóris leva Mamede para casa. Embriagada, Eva assina alguns documentos dados por Omar. Jamil e Laila prestam queixa contra Dalila. Todos comemoram a prisão de Dalila.

Sexta-feira, 9 de agosto

Gabriel tenta conter a raiva de Dalila. Almeidinha fica intrigado com o comentário de Zuleika sobre Péricles. Helena descobre que Elias irá à casa de Missade e se irrita. Jamil estranha o comportamento de Dalila. Jamil devolve as escrituras da casa e da loja de Miguel.

Sábado, 10 de agosto

Jamil e Laila se amam. Fauze explica a Santinha por que não pode deixar Dalila sozinha. Rania vai à ultrassonografia com Dalila, que se emociona. Rania tenta convencer Dalila a desistir de atormentar Jamil e Laila, e pede para Fauze cuidar da neta. Elias se preocupa com Laila.

Bom sucesso

Sábado, 3 de agosto

Nana diz a Marcos que só volta para a editora se Alberto pedir. Os funcionários do laboratório descobrem que o exame de Alberto foi trocado com o de Paloma. Paloma recebe uma ligação do laboratório avisando que seu exame foi trocado.

Segunda-feira, 5 de agosto

Marcos tem uma ideia para alavancar as vendas da editora. Paloma se disfarça de funcionária do laboratório e consegue achar o nome de Alberto nos arquivos. Alberto vê Paloma em sua casa.

Terça-feira, 6 de agosto

Alberto fica intrigado ao saber que Paloma gosta de livros como ele. Nana expulsa Paloma da mansão ao reconhecê-la. Alberto acusa Diogo de golpista, mas afirma que assina seu testamento caso o rapaz encontre Paloma para ele.

Quarta-feira, 7 de agosto

Alberto comenta com Sofia que Paloma o fez refletir. Paloma fica sabendo que Ramon perdeu o emprego. Paloma avisa a Diogo que não está à venda, quando ele oferece dinheiro para ela encontrar Alberto.

Quinta-feira, 8 de agosto

Diogo diz a Alberto que Paloma é perigosa. Luan beija Alice e a pede em namoro. Paloma aceita se casar com Ramon. Paloma descobre que Marcos está namorando Silvana Nolasco. Paloma se surpreende quando Alberto a procura.

Sexta-feira, 9 de agosto

Alberto diz a Sofia que deseja que Paloma lhe ensine a viver. Paloma aceita o emprego de acompanhante que Alberto lhe oferece. Ramon celebra com Paloma e os filhos a notícia de seu casamento. Marcos se surpreende ao chegar à porta da mansão da família e se deparar com Silvana.

Sábado, 10 de agosto

Nana hostiliza Paloma ao vê-la em sua casa. Nana fica magoada com a cumplicidade entre Sofia e Paloma. Alberto empresta livros para Paloma e afirma que gosta de sua companhia. Marcos fica surpreso ao ver Paloma no carro de Alberto.

A dona do pedaço

Sábado, 3 de agosto

Chiclete atira em Cosme e Vivi pede que ele fuja. Chiclete pega carona num posto de gasolina. Maria da Paz fica transtornada ao descobrir o desvio feito por Jô e confronta a filha.

Segunda-feira, 5 de agosto

Maria da Paz briga com Josiane e Régis separa as duas. Evelina aprova a atitude de Maria. Adão desiste de atirar contra Chiclete e perdoa o filho. Maria da Paz e sua família se mudam para a mansão. Jô finge fazer as pazes com a mãe.

Terça-feira, 6 de agosto

Jardel pede dinheiro a Jô para manter silêncio sobre seu relacionamento com Régis. Márcio afirma que Maria se arriscará ao investir na loja para Régis. Amadeu conversa com Maria sobre Régis, que confessa à esposa sobre seu vício no jogo. Jô empurra Jardel na rua e Fabiana registra o fato.

Quarta-feira, 7 de agosto

Jô resgata a bolsa com o dinheiro que havia dado a Jardel. Régis pede perdão a Maria e afirma que se livrará de seu vício. Camilo é acionado para investigar o caso da morte de Jardel. Rock pede que Chico lhe ajude a conseguir lutas. Otávio termina o relacionamento com Sabrina.

Quinta-feira, 8 de agosto

Jô despista Evelina, que alerta a neta sobre seu comportamento. Britney convida Abel para sair. Jô decide manter segredo sobre o assassinato de Jardel. Maria faz um grande empréstimo. Jô visita Amadeu e promete ajudar Rael a voltar para a fábrica.

Sexta-feira, 9 de agosto

Jô estranha o comportamento de Régis. Téo vai atrás de Jô na casa dela e Maria da Paz repreende o rapaz. Régis pede para Maria da Paz se livrar de sua arma. Adão garante a Maria que Jô é sua inimiga. Os Matheus e os Ramirez se reúnem para um novo pacto.

Sábado, 10 de agosto

Maria da Paz defende Amadeu. Adão tem um ataque cardíaco e não resiste. Rael insiste em resgatar sua arma. Rael afirma que Jô tem o sangue dos Matheus e oferece ajuda para a prima. Vivi decide acompanhar Chiclete ao Espírito Santo para o enterro de Adão. A mando de Jô, Rael ateia fogo no depósito da fábrica de Maria da Paz.