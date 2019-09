Resumo das novelas de 28 de setembro a 5 de outubro

‘Éramos Seis’: entenda a trama da nova novela das 6

Éramos Seis, a nova novela das 6 da rede Globo, é uma história atemporal sobre valores e laços familiares que atravessará três décadas. A trama baseada na novela original escrita por Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho. A história começa em 1920 e vai até 1940 para contar a luta de Lola (Gloria Pires) para manter os integrantes do clã Lemos unidos frente às dificuldades econômicas que atravessa. Éramos Seis é escrita por Angela Chaves, baseada na novela original escrita por Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho, livremente inspirada no livro de Maria José Dupré. A direção artística é de Carlos Araújo.

Bom Sucesso

Sábado, 28 de setembro

Diogo foge do local do acidente e não percebe que deixa sua carteira cair. Bezinha avisa a Alberto que Eric morreu. Diogo tenta convencer Gisele de que a morte de Eric foi um acidente. Alice concorda em abrir o desfile da coleção de Paloma.

Segunda-feira, 30 de setembro

Marcos avisa a Nana que tem como provar que Paloma é inocente. Nana se sente culpada por ter acusado Paloma. Alberto fica feliz ao saber que Marcos conseguiu provar a inocência de Paloma. Nana e Mário se beijam.

Terça-feira, 1º de outubro

Paloma decide não voltar a trabalhar para Alberto. Alberto acusa Diogo de ter forjado o vídeo. Nana pede perdão ao pai e jura que acreditava na veracidade do vídeo. Gisele tenta convencer Nana de se separar de Diogo.

Quarta-feira, 2 de outubro

Eugênia e Paloma discutem. O time de Ramon consegue vencer, graças a Patrick e Vicente. Eugênia expulsa Gabriela de sua casa, e Vicente decide sair com a namorada. Sofia avisa a Alberto que Paloma fará um desfile de moda e que Peter a convidou.

Quinta-feira, 3 de outubro

Silvana fala mal de Paloma e é vaiada. Sofia presenteia Nana com um vestido de Paloma. Diogo fica furioso ao flagrar um poema de Mário no computador de Nana. Silvana se irrita ao descobrir que ela fez propaganda da marca da Paloma.

Sexta-feira, 4 de outubro

Mário liga para Nana, que confirma que não marcou encontro com o editor. Mário encontra com Silvana no bar. Diogo atropela Mário, que é socorrido por Silvana. Mário acusa Diogo de tentativa de assassinato na frente dos funcionários da Editora.

Sábado, 5 de outubro

Mário se frustra ao perceber que o carro de Diogo está intacto. Nana revela a Diogo que ficou com Mário, e os dois se reconciliam. Mário e Silvana se sentem humilhados depois que a atriz é expulsa da Editora. Nana demite Mário.

Éramos seis

Segunda-feira, 30 de setembro

Lola se emociona ao ver Isabel e Julinho na procissão. Alfredo provoca Carlos, por causa de Inês. Virgulino repreende Genu por se intrometer na vida de Lola. Alfredo briga com Carlos. Júlio sente uma dor violenta e cai, deixando Lola desesperada.

Terça-feira, 1 de outubro

Lola tenta acalmar os filhos, enquanto Júlio tenta controlar sua dor. Olga finge não sentir ciúmes de Zeca. Lola se preocupa com as recomendações médicas feitas a Júlio. Carlos se encontra com Inês. Lola pensa em pedir para as irmãs adiarem a visita. Zeca procura Olga.

Quarta-feira, 2 de outubro

Lola mente para Júlio. Shirley discute com Afonso por causa de Inês. Clotilde afirma a Maria que só irá para são Paulo após a confirmação da irmã. Lola sofre por ter que pedir para as irmãs adiarem a visita a São Paulo. Marion procura Júlio na loja de tecidos.

Quinta-feira, 3 de outubro

Júlio pede para Marion ir embora. Lola escreve para as irmãs dizendo para não irem, mas Júlio a impede de enviar a carta. Almeida se ofende com uma brincadeira de Júlio. Lúcio não passa no teste de Tião, e Alfredo se irrita. Tia Candoca envia um presente inusitado para Julinho.

Sexta-feira, 4 de outubro

Zeca pede a mão de Olga em casamento para Maria. Lola se preocupa com a demora de Júlio. Shirley se magoa com a hostilidade de Inês e Afonso tenta consolar a esposa. Olga afirma a Clotilde que não pensará em Zeca. Júlio prende o cachorro do lado de fora da casa e Julinho vai atrás do animal

Sábado, 5 de outubro

Afonso salva Julinho e Lola o agradece. Júlio autoriza o filho a ficar com o cachorro. Alfredo compete com Tião pela liderança do grupo. Júlio não gosta quando Lola avisa que suas irmãs irão à loja de tecidos. Alfredo se livra da carta que a professora manda para a mãe de Lúcio.

A dona do pedaço

Sábado, 28 de setembro

Kim afirma a Jô que ela não tem talento para ser digital influencer. Jô ameaça Kim. Camilo pede ajuda a Maria da Paz para reabrir as investigações sobre a morte de Jardel. Ellen confessa a Camilo que acredita que Régis tenha assassinado Jardel. Jô confronta Maria da Paz.

Segunda-feira, 30 de setembro

Jô exige dinheiro de Maria da Paz e afirma que se vingará da mãe. Régis diz a Camilo que estava com Jô nos dias dos assassinatos de Jardel e Lucas. Téo se nega a abrigar Jô. Jô garante a Camilo que Régis não estava com ela nos dias das mortes de Jardel e Lucas.

Terça-feira, 1 de outubro

Jô incrimina Régis para Camilo. Berta acredita que adormeceu no sofá e pede que Vivi mantenha segredo para Camilo. Maria da Paz promete ajudar Joana. Cornélia oferece um emprego a Jô, que se irrita. Jô é obrigada a deixar seu flat.

Quarta-feira, 2 de outubro

Jô se desespera ao chegar a seu novo apartamento. Camilo convoca Régis para depor. Maria da Paz apresenta seus novos bolos para Fabiana e a ex-noviça ameaça atrapalhar os negócios da rival. Jô chantageia Régis para confirmar seu álibi à Polícia e pede que voltem a ficar juntos.

Quinta-feira, 3 de outubro

Jô afirma a Régis que não mudará seu depoimento para a Polícia e os dois se enfrentam. Fabiana garante a Márcio que acabará com a confeitaria de Maria da Paz. Tonho tem um mau pressentimento e avisa a Maria da Paz. Fabiana procura Rael. Jô atende Sílvia na loja.

Sexta-feira, 4 de outubro

Jô destrata Sílvia, mas Ava, dona do estabelecimento, decide dar uma nova chance à vendedora. Fabiana pede que Rael convença Jenifer a lhe entregar as receitas de Maria da Paz. Camilo destrói o celular de Vivi ao ver a influenciadora conversando nele.

Sábado, 5 de outubro

Jô destrata Vivi e Ava a demite. Antero orienta Régis e afirma que Camilo está atrás dele. Jenifer se despede de Rael e decide voltar a viver com sua família na Bahia. Kim despista Berta para que Vivi e Chiclete se encontrem. Cássia conhece Lauro.