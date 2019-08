Resumo das novelas de 24 a 31 de agosto

Maria da Paz pensa em voltar a vender bolos na rua

Nesta semana em “A dona do pedaço”, Régis abandona Jô. Fabiana afirma a Rock que não ameaçou Agno. Sílvia desiste de ficar com Márcio. Gilda teme a cirurgia. Rael chantageia Jô. Gladys reclama por Régis querer reatar com Maria da Paz. Maria se emociona ao ver o carrinho em que vendia bolos. Abel discute com Britney. Fabiana procura Cássia na escola e ameaça Agno. Téo fotografa Sílvia. Régis pede a ajuda de Amadeu sobre seu caso. Zé Hélio leva um bolo para Beatriz.

Órfãos da terra

Sábado, 24 de agosto

Dalila volta para casa e finge passar mal para não ser interrogada por Souza. Letícia pede um tempo a Benjamin. Padre Zoran se declara para Missade. Ali e Muna descobrem que Mamede está com o mal de Alzheimer. Dalila se enfurece ao ver Jamil, Laila e Raduan brincando no parque.

Segunda-feira, 26 de agosto

Cibele sofre ao pensar em Davi. Aline e Caetano questionam Benjamin sobre sua namorada. Martin mostra a Marie os desenho que fez, baseados nas fotos que escondeu de Bruno e inspirado nos Sappeurs do Congo. Padre Zoran e Helena tentam ajudar Jean.

Terça-feira, 27 de agosto

Samir pede Missade em casamento e ela se demite da pizzaria. Aline descobre que Benjamin tem uma namorada. Padre Zoran avisa a Rogério que a mãe biológica de Salma foi localizada. Jean abandona o Instituto. Elias sofre com saudades de Missade.

Quarta-feira, 28 de agosto

Camila pede para voltar ao Brasil, e Valéria decide acompanhá-la. Tereza se surpreende ao encontrar Norberto em sua casa. Sara tem um sangramento e Faruq aconselha Ali a levá-la para o hospital de Letícia. Bóris e Eva aprovam a comida de Latifa.

Quinta-feira, 29 de agosto

Mágida se recusa a deixar que Salma mantenha contato com Aline. Jamil se oferece para conversar com Mágida. Dalila vibra com a finalização de seu plano. Bruno ajuda Norberto com as finanças da imobiliária. As clientes do salão de Marie se encantam pelas roupas de Martin.

Sexta-feira, 30 de agosto

Jamil tenta se defender das acusações de Mágida e pede para conversar com Laila. Jamil conta a verdade para Laila, que não consegue perdoar o marido. Helena vai atrás de Hussein no aeroporto, mas não consegue chegar a tempo.

Sábado, 31 de agosto

Mamede tem uma crise e Ali tenta conter o choro. Chega o dia do teste de Latifa. Almeidinha interroga Mágida e Fairouz. Hussein e Helena falam com Padre Zoran. Dalila invade o Instituto e atira em Laila.

Bom Sucesso

Sábado, 24 de agosto

Nana autoriza Diogo a afastar Paloma de sua vida de qualquer maneira. Alice trata Francisca com hostilidade. Patrick e Vicente resolvem se unir para Gabriela voltar ao time. Francisca garante a Paloma que não está envolvida com Ramon.

Segunda-feira, 26 de agosto

Mauri libera Alberto para ir à feijoada. Patrick conta a Gabriela que ele e Vicente pediram a Ramon que ela voltasse a treinar no time. Alberto diz a Sofia que pretende fazer uma surpresa para Paloma. Paloma faz uma declaração de amor a Ramon no palco da quadra.

Terça-feira, 27 de agosto

Alice comenta com Luan que estranhou a volta de Waguinho à escola. Marcos apresenta o livro de Silvana à equipe da editora. Alice e Ramon fazem as pazes. Diogo flagra a proximidade entre Mário e Nana. Diogo ameaça Mário e exige que ele se afaste de Nana.

Quarta-feira, 28 de agosto

Leo finge para Glaucia que está doente, a fim de ficar com Marie. Nana perdoa Diogo. O diretor da novela avisa a Silvana que irá processá-la se houver alguma inverdade sobre ele em seu livro. Alberto faz uma surpresa para Paloma.

Quinta-feira, 29 de agosto

Nana pede a Diogo para orientar Silvana na coletiva de imprensa. Diogo amedronta Silvana ao informar que ela pode ser processada e presa por causa das declarações feitas no livro. Silvana sugere a Marcos o cancelamento do livro.

Sexta-feira, 30 de agosto

William informa que a coletiva de imprensa gerou mais pedidos de livros. Patrick desconfia de que Gabriela possa estar interessada em Vicente. Silvana aparece na editora acompanhada de um oficial de Justiça e incendeia os livros.

Sábado, 31 de agosto

William comenta que Silvana aumentou seus seguidores depois da exibição do vídeo da queima dos livros. Diogo celebra com Gisele a falência da editora e a internação de Alberto. Evelyn beija Felipe. William descobre que Diogo é o amante misterioso de Gisele.

A dona do pedaço

Sábado, 24 de agosto

Jô exige que Márcio venda duas confeitarias. Agno se preocupa com Cássia. Rock alerta Zé Hélio sobre a separação de Beatriz. Téo finge se reaproximar de Jô. Maria da Paz e Amadeu tentam localizar a pasta na academia. Otávio pede perdão a Beatriz. Chiclete revela a Vivi a verdade sobre seu passado.

Segunda-feira, 26 de agosto

Jô manda Márcio negociar os pontos comerciais com urgência. Gilda reclama da ausência de Amadeu. Kim ajuda Chiclete a reconquistar Vivi. Agno pede que Rock fale com Fabiana. Agno fala de seus sentimentos por Rock com Leandro. Régis humilha Jô. Maria da Paz volta a fazer bolos.

Terça-feira, 27 de agosto

Chico combina o resultado da luta com o adversário de Rock. Márcio critica a exigência de Jô de que ele deposite o dinheiro das negociações da empresa em sua conta pessoal. Chiclete provoca ciúmes em Vivi com Sílvia. Rock descobre que é enganado por Fabiana. Régis procura Maria da Paz.

Quarta-feira, 28 de agosto

Régis se declara a Maria da Paz. Rock termina com Fabiana. Téo tenta se reaproximar de Jô. Jô dá dinheiro a Rael. Tonho alerta Jenifer por ficar com Rael. Gilda descobre que Amadeu esteve com Maria da Paz e discute com o marido. Rock tenta aconselhar Agno, que acaba aceitando as condições de Fabiana. Fabiana chantageia Jô para ficar com a fábrica de bolos.

Quinta-feira, 29 de agosto

Fabiana mostra a Jô o registro do momento em que Jardel é atropelado. Amadeu tenta falar com o advogado sobre o documento de Maria da Paz. Fabiana exige que Jô lhe venda a fábrica e as confeitarias. Kim tenta dispensar Paixão. Amadeu revela a Maria da Paz que Régis tentou defendê-la na delegacia. Márcio e Paixão levam flores para Kim.

Sexta-feira, 30 de agosto

Maria da Paz e Rock confrontam Jô. Régis afirma a Amadeu que convencerá Maria da Paz a reatar o casamento. Camilo pede para Vivi mandar um aviso para Chiclete. Márcio comenta sobre a venda da fábrica com Maria da Paz. Agno e Otávio compram a fábrica de bolos para Fabiana.

Sábado, 31 de agosto

Maria da Paz explica seu plano para Téo e Rock. Britney fica indignada com as exigências de Fabiana no trabalho e reclama com Márcio. Beatriz tenta convencer Vivi a reatar com Chiclete. Britney pede para Rock falar com Fabiana. Jô se recusa a contar para Régis por que vendeu a fábrica para Fabiana.