Resumo das novelas: 23 de janeiro de 2020

Ryan se apresenta no Caldeirão do Huck. Foto: Divulgação

Rede Globo

Amor de Mãe

Carol decide voltar a morar com Natália. Camila volta para casa. Ryan é convidado para ir ao programa de Luciano Huck. Leila visita Magno. Penha questiona Leila sobre a denúncia de Magno. Álvaro e Lurdes se enfrentam. Natália ajuda Miranda a reatar com Matias. Vitória avisa a Lurdes que não poderá mais ajudar Magno. Carol flagra Durval e Natália juntos. Oliveira se preocupa com Thelma. Ryan se apresenta no Caldeirão do Huck. Januário questiona Lurdes sobre seu passado.

Malhação

Filipe aplica golpes de judô em Matoso e Ramiro, mas acaba imobilizado. Leila consegue fugir e pede ajuda à polícia. Rita, Lígia e Cida se preocupam com Filipe. Leila avisa a Lígia que Filipe está no hospital. Rita confronta Leila. Nanda sofre para se manter longe da música. Neide parabeniza a atuação de Nanda na escola. César chega em casa e questiona Milena quando encontra um preservativo. Um homem ameaça Tatoo. Filipe conta a Rita que Lígia permitiu sua convivência com Nina.

Éramos seis

Shirley vai ao quarto de Inês. Olga proíbe Zeca de atuar como homem-bala novamente. Candoca se oferece para ir a São Paulo com Adelaide. Afonso reclama da presença de Shirley. Carlos tenta convencer Inês a conversar com Shirley. Julinho sugere que Alfredo fique com sua vaga na loja de Assad. Zeca se vangloria para os filhos. Shirley implora a ajuda de Afonso. Candoca chega com Adelaide e Justina, surpreendendo Emília.

Bom Sucesso

Os resumos do penúltimo e último capítulo não serão divulgados pela emissora.

SBT

As aventuras de Poliana

Roger faz a cabeça de Marcelo contra Luisa. Guilherme descobre que Carla tem dois celulares e fica desconfiado da menina. Filipa pressiona João para que ele conte seu segredo a ela. Durval e Cláudia tem alguns desentendimentos quanto a criação de seus filhos. Pendleton da um quadro da exposição de Glória de presente para Luisa. Lindomar se assusta com a fatura de seu cartão de crédito e briga com Arlete. Pendleton conta algumas curiosidades sobre sua família para Poliana.

Cúmplices de um resgate

Frederico e Taísa combinam de assistir uma série juntos e Lurdinha fica com mais ciúmes. A ambulância chega ao local do atropelamento de Priscila. Fortunato chora muito. Os cúmplices também aparecem e ficam preocupados. Frederico diz que amou almoçar com Taísa e que ela é uma fofa. A assistente de Frederico fica próxima dele. Dinho tenta vender o saco de ração de gatos que ganhou no concurso, mas não consegue. Todos estão no hospital esperando respostas sobre Priscila. Joaquim se sente culpado.

RECORD

Amor sem igual

Ramiro fala com seu motorista, Xavier, sobre sua doença. Miguel se despede de Poderosa e segue para o trabalho. Os jovens atletas treinam na Bras Esportes . Seu Ernani marca um encontro com Dona Sonia. Mauro aconselha o treinador a escolher entre a secretária da agência esportiva e Yara. A cozinheira da casa de idosos tagarela na cozinha com a ajudante Marly. Donatella fica feliz ao saber que o avô está namorando com Norma. Tobias se surpreende ao ouvir sua avó dizer que Donatella é sua ex-namorada.

O rico e Lázaro

Rabe-Sáris questiona a fabricação de bebidas de Zabaia. Ravina e Zadoque tentam proteger os documentos sagrados da Sinagoga e são ameaçados. Dana pergunta se Absalom fez algum mal a Rafael. Darice implora para Mesaque salvar a sacerdotista. Joana, Hurzabum e Rebeca se assustam ao verem o rei na floresta se comportando como um animal.