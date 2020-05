Restaurante Popular de Cascavel retoma atendimentos com medidas restritivas

Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Restaurante Popular de Cascavel teve que fechar suas portas temporariamente. No entanto, o espaço retomará os atendimentos na próxima segunda-feira (11), o Restaurante seguirá todas as medidas sanitárias exigidas pela administração pública e autoridades de saúde.

