Resta apenas uma vaga para as quartas de final do Paranaense

Curitiba – A primeira fase do Paranaense de Futebol 2020 chegará ao fim neste domingo (15), com poucas indefinições e todos os jogos marcados para as 16h. Sete das oito vagas para as quartas de final foram preenchidas com a rodada do último fim de semana, restando uma a ser disputada por Paraná Clube e Cascavel CR. Já na parte de baixo da tabela, o risco de queda segue para Toledo, PSTC e União. Apenas um deles escapará.

A última rodada da fase classificatória também definirá os confrontos da próxima fase, no cruzamento olímpico (1ºx8º, 2ºx7º, 3ºx4º e 5ºx6º). O certo é que Athletico, Coritiba e FC Cascavel já garantiram lugar entre os quatro primeiros, que têm a vantagem de decidir em casa o mata-mata das quartas de final. A outra vaga no G4 pode ficar com Operário, Cianorte ou Londrina.

Quanto à liderança, ela estará em jogo no clássico Atletiba, no Couto Pereira. Quem vencer avançará como primeiro colocado. Já em caso de empate, o FC Cascavel tem a chance de chegar ao topo da tabela, mas para isso precisar tirar a diferença de sete gols de saldo para o Furacão – já para ser segundo colocado, basta vencer seu compromisso, em Francisco Beltrão contra o ameaçado União.

Em relação à última vaga no G8, o Paraná Clube tem a vantagem de poder empatar para ficar com ela. O adversário da Gralha, porém, será o Toledo, que precisa vencer para não correr o risco de rebaixamento – se empatar e PSTC e União vencerem as equipes cascavelenses, o Porco será degolado. Já o Cascavel CR, para ir às quartas de final, precisa vencer o PSTC, que também luta contra o descenso, e torcer por derrota paranista.

Assim, os rebaixados podem ser definidos pelas equipes de Cascavel, que podem, consequentemente, salvar o Toledo. Enquanto o CR desafiará o PSTC em Cornélio Procópio, o FC desafiará o União em Francisco Beltrão.