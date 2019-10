Reservatório vazio: solução é usar água da torneira

Reportagem: Milena Lemes

O empresário Arnaldo Pitarello já tinha o hábito de economizar água antes de a Sanepar estabelecer sistema de rodízio no abastecimento urbano de Cascavel. Mas a falta de chuvas fez Arnaldo recorrer às torneiras.

Ele trabalha com cabeçotes e, para lavar as peças, instalou na empresa um depósito de água da chuva. “Implantamos a cisterna há cinco anos, desde quando construímos o imóvel, para economizar água e contribuir com o meio ambiente”, explica.

De acordo com ele, o reservatório tem capacidade para 8 mil litros de água, porém, está seco há mais de 50 dias. Por causa disso, o valor da conta de água aumentou. “Com a cisterna em uso gastávamos aproximadamente R$ 68 por mês de conta de água, agora estamos na faixa de R$ 160”.

Assim como o restante da população local, Arnaldo torce para a chuva chegar logo.

De acordo com a Sanepar, em apenas quatro dias foi necessário realizar efetivamente o rodízio e a economia é em média de 1 milhão de litro de água por dia. Ontem, foi possível suspender o rodízio novamente, pois os reservatórios amanheceram com 25 milhões de litros, sendo que a capacidade total deles é de 30 milhões.

Próximos dias

A Sanepar mantém o calendário de rodízio de abastecimento até que os níveis dos rios voltem ao normal. Contudo, se possível, continuará suspendendo diariamente a restrição. O cronograma prevê racionamento hoje em parte do Centro e do Tarumã, no Interlagos, parte do São Cristóvão e nos loteamentos próximos a esses bairros.

Já para a quarta-feira, o corte de água está previsto para a região do Parque Morumbi, do Morada do Sol, de parte do Colonial, do Parque São Paulo, do Periollo, do Maria Luiza, do 14 de Novembro, do Guarujá e dos loteamentos próximos.

O rodízio prevê a suspensão do abastecimento às 12h30, com retorno gradual a partir das 19h.

O cronograma para os próximos dias será divulgado amanhã.

Vazão dos mananciais

Cascavel está sendo abastecida com água do Lago Municipal, dos Rios Cascavel, Peroba e Saltinho e de 16 poços artesianos. De acordo com a Sanepar, os rios e os poços já apresentam redução de mais de 50% da vazão.

Vem chuva aí

A boa notícia é que a chuva deve voltar a dar as caras a partir desta quarta-feira. Hoje é baixa a probabilidade de chuva, mas ela pode aparecer mais para o fim do dia. Já na quinta-feira deve chover praticamente o dia todo. O Simepar indica ocorrência de chuva até domingo, voltando na terça e na quarta da próxima semana. A cidade e o campo agradecem!