Renan Dal Zotto e Zé Roberto analisam grupos de Tóquio 2020

Rio de Janeiro – As seleções brasileiras feminina e masculina de vôlei já conhecem os adversários da primeira fase dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Os grupos foram oficializados sexta-feira (31), pela Federação Internacional de Voleibol.

No feminino, a equipe comandada pelo treinador José Roberto Guimarães está no Grupo A, ao lado de Sérvia, Japão, Coreia do Sul, República Dominicana e Quênia. No masculino, o time liderado pelo técnico Renan Dal Zotto faz parte do Grupo B, com Estados Unidos, Rússia, Argentina, França e Tunísia.

Pelo regulamento da competição, as seleções se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos e as quatro mais bem colocadas em cada chave avançam às quartas de final.

“Estamos em um grupo equilibrado. A outra chave no papel é mais forte, mas isso também gera um cruzamento muito difícil nas quartas de final. No nosso grupo, a Sérvia é a atual campeã mundial e uma das melhores equipes do mundo, o Japão vai jogar em casa, a Coreia do Sul e a República Dominicana evoluíram bastante ao longo deste ciclo olímpico, e o Quênia também cresceu como equipe”, avaliou José Roberto Guimarães.

Renan dal Zotto, por sua vez, aposta em uma edição extremamente equilibrada no masculino e cita clássicos internacionais na primeira fase. “Estamos em um grupo fortíssimo, e a classificação já está valendo a partir da primeira partida. Todo set vai fazer diferença para buscar a vaga nas quartas de final. Estamos atentos aos adversários do nosso próprio grupo, onde iremos enfrentar clássicos internacionais, e onde não existem favoritos. Todos vão com o que têm de melhor e temos que chegar em uma condição ótima para buscar a classificação”.

Outras chaves

No feminino, no Grupo B ficaram China, Estados Unidos, Rússia, Itália, Argentina e Turquia. Já no masculino, o Grupo A ficou com Japão, Polônia, Itália, Canadá, Irã e Venezuela.