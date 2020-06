Regras sanitárias: Operação fecha estabelecimentos em Cascavel

Equipes de diversos órgãos de fiscalização do Município e do Estado realizaram, na noite de quarta-feira (10), uma Operação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) em diferentes pontos de Cascavel. A fiscalização vistoriou oito estabelecimentos comerciais e teve como foco principal fiscalizar o cumprimento do decreto que estabelece regras sanitárias de enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19).

A fiscalização visitou oito estabelecimentos e em apenas um não encontrou irregularidades. Todos os demais acabaram fechados por descumprirem ao decreto e/ou por não possuírem alvará.

No total, a fiscalização abordou mais de cem pessoas que foram orientadas sobre as medidas em vigor e que precisam ser respeitadas nesse momento de pandemia. As principais orientações foram sobre o uso de máscara e aglomerações. No total, mais de cem pessoas foram abordadas durante a operação.

Com o aumento do número de casos de covid-19 em Cascavel – até ontem (10) eram 913 confirmações –, a fiscalização passou a ser mais intensa para evitar que a disseminação do vírus ganha velocidade.