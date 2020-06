Reforma do teatro será concluída em julho

Enquanto a pandemia do novo coronavírus impede as apresentações culturais, a Secretaria de Cultura e Esportes (Secesp) acelera as obras de reforma no interior do Teatro Municipal Sefrin Filho, em Cascavel. De acordo com o secretário Walter Parcianello, a previsão é de que em julho o trabalho seja concluído.

A reforma no Teatro Municipal foi necessária por conta de reivindicações do próprio público em relação ao espaçamento entre as poltronas, considerado muito desconfortável. “Com essas alterações do espaço das poltronas o ambiente ficará fantástico para o acolhimento dos expectadores”, diz o secretário.

O novo projeto vai oferecer mais comodidade ao público da cultura de Cascavel. Isso porque vai aumentar 28 centímetros o espaço entre as fileiras. Com a reforma, a capacidade de público do teatro será reduzida em 122 lugares, passando para um total de 668 poltronas.

Espetáculos

O retorno das apresentações culturais, no entanto, segue indefinido. “A previsão do retorno dos espetáculos se dará a partir do momento quando se chegar a um equilíbrio na questão da covid, quando for contida a contaminação do vírus e as coisas voltarem ao normal”, observa Parcianello.

Fonte: Assessoria