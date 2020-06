Reforma do Hospital Municipal de Boa Vista da Aparecida garante mais eficiência e qualidade à população

Assim que as obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal de Boa Vista da Aparecida estiverem concluídas, dentro de aproximadamente 90 dias, a população que precisa de atendimento via SUS (Sistema Único de Saúde) terá uma estrutura totalmente nova, à altura das suas necessidades e com condições ainda mais adequadas de receber um serviço de excelência.

Na semana passada, em Curitiba, o prefeito Leonir dos Santos, ao lado do secretário estadual de Saúde, Beto Preto, e do deputado estadual Paulo Litro, anunciaram oficialmente a liberação das obras no Hospital Municipal, que preveem uma ampla reestruturação dos espaços, diante da necessidade de atender exigências da legislação e de estar em conformidade com o que determina a Vigilância Sanitária.

Inicialmente, foram viabilizados recursos de R$ 650 mil para este fim, valores que foram reduzidos no processo licitatório para R$ 442 mil, sinal do respaldo da política de austeridade da administração pública municipal. Além da troca do telhado, cujo trabalho já foi iniciado, serão restauradas as paredes, aberturas e acabamentos, bem como será efetuada a troca de cerâmicas.

Com a reforma em andamento, foi necessário isolar, momentaneamente, a Ala B, onde ficavam o centro cirúrgico, enfermaria cirúrgica, enfermaria pediátrica, isolamento e central de material de esterilização. Os atendimentos, todavia, estão acontecendo na Ala A, normalmente.

O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Mario de Martini, esteve dias atrás no Hospital Municipal, acompanhado o andamento das reformas e a rotina de atendimentos à população. “Estou contente em ver o andamento e pude ver que o atendimento continua acontecendo normalmente”, explanou.

Desde que foi inaugurada, em 1990, a unidade sempre foi a principal porta de entrada do sistema público municipal e é pioneira na prestação de atendimento de baixa e média complexidades. Porém, por mais de três décadas, aguardava por obras significativas, que permitissem a realização de um trabalho de melhor qualidade por parte de sua equipe de colaboradores.

Para o prefeito Leonir, valeu a pena esperar, pois a conquista é definitiva e será usufruída por essa e pelas próximas gerações. “Foi necessário muito esforço e dedicação. Mas, no final, valeu a pena. Teremos um hospital modelo, pois o trabalho realizado será intensificado com a nova estrutura. A população que paga impostos e aguardava ansiosa esta conquista tem agora a resposta que tanto esperava”.

“Quero agradecer a população pela paciência e por nunca deixar de acreditar que iríamos superar as dificuldades. E, em nome de Boa Vista da Aparecida, agradecer, do fundo do meu coração, o governador Ratinho Junior, que foi sensível ao nosso pedido e determinou ao secretário Beto Preto agilidade nas obras. E também à parceria do deputado Paulo Litro, sem o qual essa conquista não seria possível”, destacou.