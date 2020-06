Reflexos da pandemia: Vendas em farmácias caem 20%

Cascavel – Pode até parecer mentira, mas, desde o fim de março, com a adoção de medidas de isolamento social e fechamento de diversas atividades, as farmácias tiveram queda de 20% nas vendas. A retração é causada pela pandemia do novo coronavírus, mas reflete fatores relacionados a diversas mudanças causadas pelas medidas de enfrentamento adotadas pela população. “Essa redução está ligada à não realização de consultas e cirurgias eletivas; ao fato de as pessoas ficarem em casa e tomarem cuidado maior com a saúde, como não pegar gripe nem resfriado, por exemplo. Ainda temos a queda do poder aquisitivo causado pelo momento econômico complicado, com demissões e redução de jornadas e salários”, lista o presidente do Sinfarma (Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Oeste do Paraná), Nelcir Antonio Ferro.

Indústria e demissões

O presidente do Sinfarma informa que o setor deve ser impactado também na indústria, uma vez que não há previsão nem perspectiva de melhora da situação. “Não há como prever quando as vendas devem voltar a crescer. O momento é de muita dúvida e a venda depende da necessidade do consumidor. Por isso o reflexo deve se estender também à indústria, uma vez que não há por que produzir na mesma escala se as vendas estão menores”, ressaltou Nelcir.

Diante do cenário, ele não descarta demissões no setor varejista, mas acredita que não devem ocorrer cortes de pessoal em massa, e os desligamentos ocorram de forma localizada.

Perfumaria lidera queda

De acordo com o setor de marketing de uma rede de farmácias com 19 lojas em Cascavel, os produtos de perfumaria, beleza e dermocosméticos tiveram a maior queda nas vendas: a redução chega a 32% desde março.

A redução na procura está ligada à redução de circulação de pessoas nas lojas, por conta do distanciamento social, mas, de acordo com a empresa, a mudança no consumo também diz respeito a um direcionamento da renda mais focado a produtos essenciais, além da mudança na rotina, causada pelo isolamento, que fez com que maquiagens, produtos para barba e afins não fossem utilizados como antes, pois, com grande parte da população deixando de sair de casa, o uso reduziu bastante.