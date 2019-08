Recorde de participação: Atletas brasileiros vivem expectativa pelo Parapan

Rio de Janeiro – A preparação dos atletas brasileiros para os Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019, no Peru, de amanhã a 1º de setembro, segue a todo vapor. Grande parte dos 337 competidores já está em solo peruano, onde fazem os últimos ajustes para a principal competição do continente. As instalações esportivas e de treinamento, até aqui, surpreenderam a delegação brasileira, que totaliza 513 pessoas.

“É uma estrutura incrível que temos aqui em Lima tanto para treinamento quanto na Vila dos Atletas, onde podemos fazer parte da preparação física, academia, etc. Já estou com aquele friozinho na barriga, já que falta pouco tempo para nos pesarmos para competir no sábado e no domingo. A preparação está a milhão”, disse Alana Maldonado, campeã mundial e vice-campeã paraolímpica da categoria até 70kg feminina de judô.

Esta é maior delegação brasileira na história de Parapans e todas as 17 modalidades terão representantes nacionais. O Brasil busca repetir o feito das três últimas edições da competição. Desde o Rio 2007, quando a competição passou a ser realizada na mesma sede dos Jogos Pan-Americanos, os atletas brasileiros não conhecem outro resultado que não seja o primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Foi assim em 2007, em Guadalajara 2011 e em Toronto 2015. Neste último, foram obtidas 257 medalhas, das quais, 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze.