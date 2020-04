Recém-nascidos são vacinados contra BCG e Hepatite B em Cascavel

Todas as crianças nascidas no período entre 23 de março e 16 de abril já estão sendo vacinadas em Cascavel contra BCG e também estão recebendo a primeira dose da vacina da Hepatite B. A vacinação ocorre por meio de agendamento.

Os pais devem entrar em contato pelo telefone (45) 3392-6404 e agendar a imunização dos pequenos, que está sendo realizada no PMI (Programa Municipal de Imunização), localizado na Rua Presidente Keneddy, nº 2546, Centro.

As doses mantêm os bebês protegidos de doenças. A imunização já está em andamento e segue até o dia 30 de abril, das 7h30 às 18h, inclusive fins de semana e feriados. Até o momento, no Município já foram vacinados mais de 200 recém-nascidos. A meta até o fim do mês é de imunizar 400 crianças.

A orientação na hora da vacinação é que só uma pessoa desça do veículo. Ela deverá avisar os servidores do PMI que a criança já chegou, assim, tanto bebê quanto responsável entrarão no espaço apenas para a vacinação, evitando aglomerações. A recomendação também é que só vá até o local o bebê e um responsável.

CALENDÁRIO VACINAL

O calendário de outras vacinas está suspenso temporariamente em Cascavel, uma vez que grande parte das unidades de saúde está fechada no Município para evitar aglomerações. No entanto, quando as unidades forem reabertas, a vacinação para todas as crianças será retomada.

Segundo a coordenadora do PMI, Cristina Carnaval, não há motivo para os pais se preocuparem, uma vez que as demais vacinas das crianças têm a data máxima de ser aplicada até 4 anos 11 meses e 29 dias. “Neste momento, o que é melhor fazer: a vacina atrasada ou colocar essa criança em risco e ela poder ser contaminada com o novo coronavírus? Essa decisão é no sentido de proteger as crianças”, explica.