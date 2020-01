Receita Federal realiza Operação Integrada nesta sexta-feira (24)

Na manhã desta sexta-feira (24), a Receita Federal realizou uma operação conjunta na região de Vila Portes e do Jardim Jupira, em Foz do Iguaçu, com o objetivo de atuar de forma intensiva em locais preestabelecidos, considerados pontos de risco, para assegurar a ordem pública contra violações de todas as espécies.

Durante a operação, nove veículos e 50 pessoas foram abordados. Além disso, duas notificações e um auto de infração foram lavrados pela Secretaria da Fazenda e quatro autos de fiscalização foram lavrados pelo Corpo de Bombeiros.

Foram apreendidos 26 volumes de mercadorias estrangeiras, como eletrônicos, cobertores e brinquedos, cinco pneus de automóvel e caminhão e três rodas de caminhão, todos de origem estrangeira, sem documentação de importação regular.

Participaram da operação Receita Federal, a PF, a Guarda Municipal, a PM, os Bombeiros, o Juizado de Menores e a Secretaria Municipal de Fazenda de Foz do Iguaçu.