Ratinho recebe Pelé e lança campanha que incentiva a destinação de impostos ao esporte

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebe nesta quarta-feira (13) o ex-jogador de futebol Pelé. No evento, que acontece no Palácio Iguaçu, com início às 15h, será lançada campanha do Governo do Estado para incentivar cidadãos e empresas a apoiarem projetos esportivos por meio da destinação de impostos. O presidente da Esporte Paraná, Helio Wirbiski, participará do encontro.

SERVIÇO

Data: quarta-feira (13)

Horário: 15 horas

Local: Palácio Iguaçu – Salão de Atos

Praça Nossa Senhora de Salete – s/n – Centro Cívico – Curitiba