Quibe assado de espinafre com amêndoas

INGREDIENTES:

540 g de carne moída

270 g de trigo para quibe

3/4 de xícara de amêndoas cruas em lâminas

1/2 molho de folhas de hortelã finamente fatiadas

1 molho de folhas de espinafre

1 cebola roxa média em cubos pequenos

4 dentes de alho

1/2 colher (chá) de cominho em pó

1 colher (chá) de pimenta síria

1 colher (chá) de alho em pó

2 colheres (sopa) de azeite

1/2 xícara de cebolinha picadinha

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Cubra o trigo para quibe com água quente e deixe de molho por 30 minutos.

Após o molho, escorra toda a água e esprema bem o trigo com um pano seco até que fique bem seco, reserve.

Em uma frigideira em fogo médio, refogue em metade do azeite o alho e a cebola até começar a dourar. Inclua 2/3 das amêndoas e logo após 270 g de carne moída

Tempere com o cominho, a pimenta síria, o sal e a pimenta-do-reino.

Quando a carne começar a secar, adicione as folhas de espinafre e o cheiro-verde

Tampe a frigideira e desligue o fogo. Esse será o recheio do quibe, reserve.

Em uma tigela, adicione o trigo para quibe, a outra metade da carne moída, o hortelã fresco picadinho, alho em pó, o suco de limão, sal e pimenta. Misture bem até obter uma massa homogênea. Divida essa massa em duas partes e reserve.

Pincele azeite em uma assadeira de 30×30 e cubra todo o fundo e as laterais com uma das metades da massa. Adicione o recheio de carne espinafre e amêndoas e feche o quibe com a outra metade da massa.

Faça cortes longitudinais em toda a massa, já formando as fatias. Cubra cada fatia com um montinho do restante de amêndoas, regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180° C por 40 minutos.