Queda de aeronave: apicultor disse que ouviu quando motor do avião parou

A aeronave caiu na área rural da cidade, no meio da mata, na tarde de domingo. Três pessoas morreram. “Escutei o grito de socorro de uma vítima. A gente chegou lá e já pode ver que tinha uma vítima morta e outra pedindo socorro. A gente não pode ver quantas mais que tinham dentro da aeronave. A gente voltou, ligou para o Samu e para a polícia”, contou o agricultor Dirceu de Oliveira Maciel.

Avião fica completamente destruído

O avião ficou completamente destruído, de ponta cabeça entre as árvores. A aeronave pertence a um empresário de Cascavel e tinha sido emprestada. Quatro pessoas estavam no avião. Apenas uma mulher sobreviveu. Ela foi levada em estado grave para o hospital.

Já era noite quando os corpos forem retirados – dois deles ficaram presos às ferragens.



Família voltava de SC

O piloto tinha experiência. Ele era instrutor de uma escola de aviação, em Cascavel. Ele estava voltando do litoral de Santa Catarina, com uma família que tinha ido passar o feriadão na praia.

A aeronave caiu a poucos metros de um aeroporto particular, onde iria pousar. As causas do acidente vão ser investigadas.

Uma equipe da Aeronáutica Brasileira deve fazer a perícia técnica na tarde desta segunda-feira (18).

As vítimas

De acordo com o Cascavel Country Club, Eduardo Philippi, cardiologista e presidente do clube, a filha dele, Fernanda Philippi, de 12 anos, morreram no local. Magnus Padilha era o piloto e também morreu na queda. O corpo dele está sendo velado desde a madrugada desta segunda-feira, conforme informou a Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel (Acesc).



Graziela Philippi, esposa de Eduardo, foi socorrida em estado grave e encaminhada de helicóptero para o Hospital Universitário de Cascavel.

Os corpos de Eduardo e Fernanda estão no Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel. Neste início de manhã, o IML informou que os corpos sairão dali assim que familiares forem ao local.