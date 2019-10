Quarta-feira sem rodízio em Cascavel

Com os níveis dos reservatórios acima de 26 milhões de litros armazenados, com as temperaturas mais baixas e consumo menor, a Sanepar informa que suspendeu o rodízio no abastecimento de Cascavel para esta quarta-feira (23). A Sanepar lembra que o volume das chuvas ainda não foi suficiente para regularizar a vazão nos mananciais, por esta razão é imprescindível que a população continue colaborando com o uso da água de forma consciente. A análise e definição do rodízio continuarão sendo feitas diariamente.

O alerta para o uso racional da água vai continuar. A orientação é para que sejam priorizados os usos para o consumo humano, alimentação e higiene pessoal. A equipe técnica da Sanepar vai continuar fazendo a análise e o controle diário do sistema para decidir sobre a manutenção ou suspensão do rodízio.

A Sanepar recomenda reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas, reutilizando-a na limpeza, na rega de plantas, na lavagem de calçados e tapetes e no vaso sanitário, além de reduzir o tempo no chuveiro, fechar as torneiras ao lavar louça, escovar os dentes e fazer a barba.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Previsão de fechamento para quinta-feira (24):

Centro (parte), Tarumã (parte), Julieta Bueno, Melissa, Jaborá, Santa Fé, Barcelona, 4 Estações, Araucária, Lumar, Brazmadeira, Madevani, Interlagos, Dona Josephina, Paraná, Tocantins, Garbin, Jardim Rio Branco, Jardim Paraná, Paranaguá, São Cristóvão (parte), Caiobá, Jussara, Metropolitano, Carelli, parte do Cancelli, Parigot de Souza, São Pedro, Núcleo Produção Industrial III, Paraíso, França, Primavera, Vieira, Dona Delfina, Bazé, São Carlos, Pinheiros, Aparecida, Santo Antônio, Vila Aparecida, Jardim Margarida, Pinheiro, Fazendinha, Nossa Senhora Aparecida, Araguaia, Parque Piquiri, Santo Anastácio, Lazarin, Lupatini, Canadá, Piatti, Ana Paula, Continental Park, Novo Milênio, Mirante e Piovesan.