Qualidade de vida: Atividades da Sipat integram colaboradores

Reunindo todos os colaboradores, a Universidade Paranaense, Unidade de Toledo, realizou sua tradicional Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho). O evento abordou assuntos como inteligência emocional, orientações de saúde sexual e individual, atividades físicas e como se portar fisicamente no ambiente de trabalho.

Organizado pela Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), a Sipat teve como objetivo orientar os funcionários a prestar mais atenção em si mesmo, visando melhorar a qualidade de vida e a produtividade no ambiente de trabalho, com foco na prevenção de doenças como depressão, que é muito presente no cotidiano dos trabalhadores devido à má qualidade de vida.

O diretor da Unipar, professor Sérgio Ricardo Ferrazoli, abriu os trabalhos destacando a importância da Sipat para o crescimento da Instituição. Para deixar a semana bem animada, o primeiro dia começou com os colaboradores praticando exercícios físicos, sob a orientação do professor Robson Recalcatti.

UNIPAR

Termina hoje o prazo para inscrições nos cursos livres da Unipar Cascavel. Cursos são voltados aos alunos do ensino médio e dão a oportunidade para ingresso no mercado de trabalho. As opções são nas áreas contábil, financeira, marketing, recursos humanos, moda, construção civil, auxiliar de laboratório, decoração, auxiliar de creche e babá. Serão 80 horas de estudos presenciais. Aulas se iniciam no dia 15 de junho, com investimento que cabe no seu bolso. Os encontros serão aos sábados, em regime quinzenal, pela manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17h. Informações pelo telefone (45) 3321-1300.