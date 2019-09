Quais as melhores refeições pré e pós treino?

A alimentação pré e pós treino são essenciais para os altetas, mesmo que sejam amadores, pois ajudam o organismo a potencializar os resultados das atividades físicas.

Tanto os iniciantes, como os mais experientes em atividades físicas podem ter dúvidas sobre qual é a alimentação correta durante o pré e o pós treino. Afinal, como balancear carboidratos e proteínas na alimentação? Será que ela é tão importante assim?

A verdade é que uma alimentação correta pode fazer com que o treino da pessoa seja potencializado e, assim, os resultados apareçam de forma mais rápida.

E é sempre importante ressaltar que ter uma alimentação adequada não é apenas para os que querem perder aquela gordurinha indesejada. Quem procura por massa magra e quem está apenas querendo manter a forma também devem ter uma atenção mais equilibrada.

O que comer pré-treino

O objetivo da alimentação pré-treino é fornecer energia e vitalidade para a prática da atividade física. Ou seja, é uma alimentação que deve dar disposição e servir de combustível para o momento da atividade física.

De forma geral, nutricionistas recomendam algumas substâncias em específico para a alimentação pré-treino.

Proteínas

As proteínas servem para recuperar os músculos e fazer com que a pessoa tenha energia para ir até o fim da atividade física. Alguns exemplos de alimentos são os ovos e o atum que, combinados com um carboidrato magro, como torradas integrais, podem ser um bom combustível para o treino.

Carboidratos “básicos”

A categoria de carboidratos básicos faz com que nosso organismo maximize a queima de gorduras e açúcar durante o treino, ou seja, há maior perda de elementos que deixam os músculos mais pesados.

Alguns exemplos de carboidratos básicos que podem ser ingeridos no pré-treino são as frutas e as tapiocas.

Evitar as gorduras

É impossível evitar completamente as gorduras, mas é importante não exagerar. Elas podem deixar o atleta mais pesado e contribuírem negativamente para o treino.

Por isso, é importante não consumir manteiga, creme de leite e carnes gordurosas no pré-treino.

Quanto tempo antes do pré-treino comer?

Para responder a essa pergunta, é importante entender qual é o horário do treino. Isso porque, o tempo de digestão dos alimentos pode interferir nessa escolha do horário.

Se a pessoa treina de manhã, mais ou menos uma hora depois de acordar, é necessário dispensar as proteínas e optar apenas pelos carboidratos mais simples. Por outro lado, se a pessoa treina de noite, vale a pena investir em ambos, duas horas antes da atividade física.

O que comer no pós-treino?

A alimentação pós-treino é tão importante como a anterior às atividades físicas. Elas têm o objetivo de repor o que foi gasto durante o exercício e potencializar os resultados.

Proteína

Uma boa dica para a alimentação pós-treino são as proteínas. Esses alimentos são super indicados para recuperar a musculatura após o exercício e não tornar a rotina de treino extenuante. Alguns exemplos são iogurtes, queijos, carnes e ovos.

Carboidratos

Eles são os mais importantes na alimentação pós-treino. O objetivo dos carboidratos é repor a energia que foi gasta no treino e conservar a massa magra, evitando que nosso corpo utilize proteína como fonte para energia. Há quem invista nos suplementos alimentares ricos em carboidratos para esse momento pós-treino.

Melhor hora para se alimentar no pós-treino

Diferente do pré-treino, no caso do pós-treino não existe um tempo correto em que a pessoa deve se alimentar. De forma geral, no entanto, muitos atletas costumam dar de 20 a 30 minutos de intervalo entre a prática de atividade física e a alimentação.

Apenas é importante ficar atento com o tempo de digestão e a hora que pessoa vai dormir, caso opte por fazer atividades físicas noturnas.

Sempre consultar um médico para informações mais precisas

É muito importante enfatizar a importância de consultar um médico, seja para analisar as condições de treino, ou para entender qual é a alimentação correta para cada organismo.

Isso porque, a quantidade de alimentos pode variar muito, conforme o peso, a idade e sexo, por exemplo. É muito importante lembrar que a alimentação é o pilar de um treino físico e, por isso, comer de forma correta é extremamente importante para se alcançar os resultados.

