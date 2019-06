Publicidade e Propaganda de Cascavel e Toledo fatura três prêmios na Expocom 2019

Uma grande comitiva de acadêmicos e professores do Centro Universitário FAG de Cascavel e da FAG Toledo esteve no Intercom (Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação) Sul 2019, realizado em Porto Alegre (RS). Dezessete trabalhos das Instituições foram aprovados para apresentação na Expocom (Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação), e acadêmicos de Publicidade e Propaganda voltaram com três prêmios para casa, repetindo o desempenho da última edição, quando o Centro FAG sediou o evento e ficou com três troféus.

O grupo do 7º período do campus Cascavel, formado pelos alunos Ronaldo Langer, Daniela Rolloff, Johanan Toledo, Vitor Facchi e Nattalia Todeschini Vieira, inscreveu a campanha que levou o prêmio Viapar 2018, “Ela esperava por você: Dirija com consciência” e venceu em duas categorias: Outdoor e Anúncio Publicitário. “Foi uma honra e uma surpresa ser premiado na Expocom, sabemos que apenas os melhores trabalhos são aceitos, então apenas estar lá já foi uma alegria para nós, mas a premiação veio como chave de ouro pra fechar nossa vida acadêmica, já que estamos indo para o último semestre, ter dois trabalhos levados em patamar nacional é uma conquista que nos enche de orgulho”, conta Ronaldo Langer.

O Coordenador do curso, Alex Carmo, orientou os trabalhos, acompanhou a premiação e destacou a relevância dos títulos, uma vez que as principais instituições de ensino da região Sul do País estavam competindo. “Nada no curso de Publicidade da FAG foi somente por fazer ou para compor as notas. Esta premiação mostra bem isso, os trabalhos premiados no Intercom nas categorias Anúncio Impresso e Outdoor se consagraram vitoriosos, superando bons trabalhos de cursos de Publicidade da ESPM-Sul, da PUC, da UFSM, por exemplo, porque são peças publicitárias muito bem construídas com as doses certas de criatividade, empreendedorismo, inovação e informação que se espera de verdadeiros anúncios publicitários”.

O trabalho vencedor dos alunos de Publicidade foi na Categoria Cartaz, com o título “Cartaz Balenciaga”. Os autores foram os acadêmicos, Cléber Reis Junior, Maykon Camilo e Vitor Hugo Carneiro, com orientação do professor, Sérgio Kulak. “Fiquei extremamente feliz por ter orientado e auxiliado o grupo no processo de elaboração do paper que se sagrou vencedor. Além disso, acredito que abrimos um caminho importante com o primeiro grande prêmio da comunicação da FAG Toledo, agora é buscar a premiação nacional e trabalhar duro para que mais conquistas como essa venham”, declara o professor.

Os trabalhos vencedores se classificaram para a 42ª edição do Intercom (Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação). O evento está marcado para ocorrer de 2 a 7 de setembro, em Belém (PA), com o tema: “Fluxos comunicacionais e crise da democracia”.