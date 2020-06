Protocolo Geral de Foz do Iguaçu está atendendo em novo espaço

O Protocolo Geral do Município de Foz do Iguaçu está atendendo em novo endereço desde a última segunda-feira (15). O prédio, anexo a sede da Prefeitura, passou por uma reforma e teve a estrutura ampliada para oferecer maior comodidade aos munícipes.

Além da construção de novas salas e ampliação das salas já existentes, o espaço foi adaptado, garantindo mais acessibilidade aos usuários e recebeu novo mobiliário. Os investimentos na melhoria do prédio somam aproximadamente R$ 570 mil.

O supervisor do Protocolo Geral, Gilmar Cesar Boita, explica que com a ampliação foi possível segmentar os atendimentos, garantir mais agilidade e segurança aos usuários dos serviços. “Agora conseguimos separar os atendimentos para abre um processo em um local e quem vem retirar em outro”, disse. As melhorias também garantiram mais conforto aos servidores que atuam em toda Diretoria de Administração.

Para evitar a aglomeração de pessoas, diversos serviços foram disponibilizados por meio do site da prefeitura com o Protocolo Digital. “Se a pessoa tiver qualquer dificuldade, inclusive com o protocolo do Termo de Responsabilidade Sanitária, estamos à disposição para auxiliar presencialmente tomando todos os cuidados preventivos necessários”, informa Boita.

O Protocolo Geral funciona das 8h às 17h, de segunda à sexta.