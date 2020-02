Pronto-Socorro do Hospital Universitário atende 200 pacientes por dia

Cascavel – Os números são expressivos para toda região atendida pelo HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná). Em 2019, foram recebidos 73.449 pacientes no Pronto-Socorro, uma média diária de 200 atendimentos de urgência e emergência. Esses casos incluem atendimentos médicos (21.151); cirúrgicos (19.999); obstétricos (14.383) e pediátricos (17.816). “O HU atende uma região direcionada a mais de 2 milhões de habitantes. São números que representam uma fatia gigantesca do atendimento à nossa população”, ressalta o diretor-geral Rafael Muniz de Oliveira.

O Pronto-Socorro tem cinco salas de estabilização, que hoje também são utilizadas para internamento de pacientes que aguardam leito na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A falta de espaço físico é refletida em superlotação, tendo em vista o grande volume de pacientes. “Enfrentamos dificuldades, principalmente por conta dessas salas de estabilização, que deveriam ficar livres para o atendimento do paciente grave assim que ele é recebido no hospital. Porém, com os internamentos, esses pacientes graves são atendidos no mesmo espaço”, explica.

Mesmo com as dificuldades, Rafael lembra a importância para a região: “Pensa essa região toda sem o HU, sem o Pronto-Socorro. Seria um caos na saúde”.

Novo PS

A abertura e a conclusão do Pronto-Socorro passam por entraves financeiros. Ainda restam R$ 474.694,34 para a entrega da obra, e então, segundo o diretor-geral Rafael Muniz de Oliveira, a aquisição de mais equipamentos e ampliação de recursos humanos. “Com o espaço maior, a circulação fica mais longa e aumenta o número de pacientes que precisam ser atendidos. Então não é só a abertura, mas também precisamos olhar as demais questões para que possamos atender sem dificuldades”, ressalta.

A nova estrutura do Pronto-Socorro prevê 27 leitos, que serão destinados ao paciente que aguarda vaga no leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Além disso, o Pronto-Socorro prevê consultórios para várias especialidades. “Hoje o atendimento é realizado em consultórios adaptados. Com o novo espaço, poderíamos atender até mesmo a obstetrícia em casos urgentes que não sejam trabalho de parto. Isso diminuiria a demanda do Centro Obstétrico”, observa.