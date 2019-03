Projeto quer capacitar agentes para prevenção

Capacitar agentes comunitários de saúde e de endemias para ajudar no combate à violência contra a mulher. A proposta foi entregue ao presidente da Câmara de Cascavel, Alécio Espínola. “A ideia é que esses profissionais que têm acesso às residências levem até as mulheres informações sobre o que é considerado violência, porque muitas vezes elas nem sabem, a violência psicológica nem sempre é identificada pela vítima, assim como mais informações sobre a rede de apoio e como e onde ela deve procurar ajuda”, adianta uma das autoras do projeto de lei, Cleucir Debiazi, representante do Movimento Comunidade de Mãos Dadas da Região Oeste, origem da ação.

Ela se refere à Cartilha Maria da Penha e que prevê a capacitação para levar essas informações à população.

Isso porque, segundo Cleucir, é preciso investir na prevenção da violência: “Esse é o início de um trabalho que precisa ser feito. O Poder Judiciário não dá conta de punir os criminosos, então a sociedade precisa encontrar uma forma de evitar que os crimes aconteçam”, argumenta.

Ações nas escolas para a desconstrução da violência também serão propostas ao Legislativo.

Conselho Municipal

A criação de um conselho municipal de prevenção e combate da violência contra a mulher já está em pauta: “Um grupo de mulheres engajadas em causas sociais e que fazem parte de entidades de diversas áreas já está se reunindo para discutir essa criação e uma série de outras ações nesse sentido”, acrescenta Cleucir.

Blitz Educativa

Como parte da campanha de combate à violência e incentivo à denúncia lançada pela Polícia Civil de Cascavel, uma blitz educativa com entrega de folders será realizada no Estádio Olímpico Regional nesta quarta-feira, antes do jogo entre Cascavel CR e Coritiba, pelo Paranaense de Futebol.