Projeto Meu Amigo Animal proporciona alegria para idosos de Toledo

A alegria tomou conta do Lar de Idosos Irmãos Dentzer, em Toledo, nessa segunda-feira (21) com o lançamento do projeto “Meu Amigo Animal”. A ação que engloba três secretaria municipais contagiou o ambiente com a presença da “Dolly”, a cadela da Guarda Municipal, que emocionou mais de 30 idosos que são atendidos no local.

Além da Dolly, o momento também contou com a presença dos violeiros do projeto “Viola Lindeira”, da Secretaria da Cultura. O responsável pelo projeto é o Coordenador de Defesa e proteção animal, Arthur Gava, que destacou o objetivo do projeto. “O intuito é trazer o animal para mais perto dos idosos, para despertar neles sentimos de amor, carinho e cuidado, para que possam lembrar da época que eles tinham animais”.

“A nossa intenção é trazer a Dolly no primeiro momento, depois trazer animais resgatados que ficam em lares temporários e nunca foram adotados. Hoje é um projeto piloto, para ver qual a reação dos idosos. Com isso levar para os outros lares e talvez para mais entidades da Prefeitura que façam ação social, ou que prestam algum tipo de assistência social para as pessoas, nesse sentido de levar bem-estar”, complementa.

“É importante ter essas ações em entidades como essa, para que o idoso possa ter acesso a tudo que tinham lá fora. Nesse caso, para nós é muito bom ter esse projeto aqui, trazendo o que tem lá fora para eles aqui”, informou a enfermeira do local Joice Dayana.

O secretário da Cultura, Odemilson Elias dos Santos, ressalta a importância de levar cultura a todos os lugares: “Assim como as demais ações e projetos visamos realizar dois objetivos principais, de descentralizar ações e apresentar aos demais os trabalhos realizados pela Secretaria de Cultura em Toledo”.

O projeto é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento, Segurança e Trânsito e Secretaria de Cultura, com a divulgação da ação pela Secretaria de Comunicação Social.