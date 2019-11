Projeto de extensão da Unila pede tombamento do primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu

A equipe do projeto de extensão Educação Patrimonial Tekoha Guasu protocolou na Prefeitura de Foz do Iguaçu um pedido para o tombamento do prédio do primeiro Aeroporto do Parque Nacional do Iguassú – onde hoje funciona o Grêmio Esportivo e Social de Foz do Iguaçu (Gresfi) – como patrimônio cultural municipal, conforme a Lei 4.470/16.



"A gente percebeu que [o prédio] estava numa etapa de descaracterização muito rápida – o piso, telhas diferentes das originais. Não havia a menor orientação sobre o cuidado como um prédio histórico", justifica Pedro Louvain, coordenador do projeto. Ao pedido, foi anexado um abaixo-assinado com 420 assinaturas, coletadas durante a Feira do Livro, realizada no próprio Gresfi, e a 2ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE) da UNILA. "Foi o primeiro pedido [de tombamento] de propriedade privada da história do município", comenta. Segundo Pedro Louvain, a importância histórica do prédio não está limitada ao município. "Tem grande importância também para a história do Paraná, pois articulou [na sua criação] a capital do Estado com o extremo oeste." Por isso, a ideia do grupo é também pedir o tombamento do prédio como patrimônio estadual. Louvain lembra ainda que, junto ao prédio que servia como terminal de passageiros, há uma antiga torre de controle. "É um lugar que tem alta potencialidade para se articular com a educação básica do município para contar a história municipal de Foz do Iguaçu." História