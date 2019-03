Programa vai desenvolver negócios liderados por mulheres

Toledo – De sexo frágil a chefe de domicílios. Segundo relatório especial produzido pelo Sebrae, o número de mulheres empreendedoras atuando como provedoras de suas casas passou de 38% para 45% nos últimos dois anos. O estudo constatou ainda que as representantes do sexo feminino empreendem movidas, principalmente, pela necessidade de ter uma outra fonte de renda ou para adquirir a independência financeira. Hoje, as 9,3 milhões de mulheres que estão à frente de um negócio representam 34% de todos os donos de negócios formais ou informais no Brasil.

Para desenvolver os negócios capitaneados por empreendedoras, o Sebrae/PR lançou o Programa Sebrae Mulher, voltado exclusivamente às mulheres, com objetivo de desenvolver habilidades, fomentar negócios e aumentar a competitividade dos pequenos negócios.

“É uma oportunidade que as empreendedoras terão de se conhecer para compreender como está sua vida empresarial. Elas terão o desafio de traçar metas e objetivos claros para o futuro da empresa, idealizando o que esperam enquanto profissionais daqui a 5 ou 10 anos”, esclarece a consultora Débora Dias.

Em Toledo, o programa será realizado pelo Sebrae/PR em parceria com o Núcleo Multissetorial da Mulher Empresária e a Acit (Associação Comercial e Empresarial de Toledo).

As atividades do programa terão a duração de dois anos e a programação envolve treinamentos, mentorias e visitas técnicas. As mulheres também poderão expandir a rede de networking a partir do contato com outras empreendedoras de todo o Paraná.

Mulheres da região de Toledo e que têm interesse em participar da Programação devem entrar em contato com o escritório do Sebrae em Toledo pelo telefone (45) 3277-4200.

Empreendedorismo feminino no Brasil

Dados do Sebrae mostram que as mulheres empreendedoras são mais jovens e têm um nível de escolaridade 16% superior ao dos homens. Entretanto, elas continuam ganhando 22% menos que os empresários, uma situação que vem se repetindo desde 2015, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O relatório também aponta que as mulheres empreendedoras representam hoje 48% dos MEIs (Microempreendedores Individuais), atuando principalmente em atividades de beleza, moda e alimentação. Dados da Pesquisa GEM revelam que mais de 50% das novas empresas brasileiras são projetos comandados por mulheres.