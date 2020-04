Programa seleciona 50 startups para mentoria e consultoria

Cinquenta startups foram selecionadas para participar do programa Startup Evolution, que prestará consultorias para as pequenas empresas afetadas pela crise do novo coronavírus, além de um trabalho individual de mentoria com profissionais e especialistas do mercado. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral de Inovação, da Hotmilk, ecossistema de inovação da PUCPR, e do Sebrae-PR.

Cerca de 350 empresas se inscreveram no programa. Mas mesmo quem não foi selecionado pode participar, já que todo o material será disponibilizado para o público. Diversos workshops online e gratuitos começam a ser transmitidos nesta terça-feira (28) com especialistas em inovação, empreendedorismo e com conhecimento técnico em diversas áreas essenciais para as startups.

“Cada parceiro do programa traz sua expertise para ajudar as startups a identificarem suas dificuldades, para que possam superar a crise por meio da gestão e de estratégias que são benéficas para as empresas”, afirma o superintendente de Inovação do Governo do Estado, Henrique Domakoski.

Para participar, é necessário se inscrever pelo link https://bit.ly/WorkshopsStartupEvolution. O workshop desta terça-feira vai falar sobre a gestão de crise, mas também estão previstos temas como novas regras trabalhistas, plano financeiro para superar a crise e reposicionamento de marketing, entre outros (confira o cronograma abaixo).

O Startup Evolution segue até o mês de junho com diagnósticos e mentorias das startups, feitos por profissionais selecionados pelos parceiros do programa. Eles vão identificar problemas como fluxo de caixa, antecipação de receitas, melhoria de processos logísticos, novos concorrentes, canais de vendas e questões trabalhistas, jurídicas e contratuais.

Após o diagnóstico, será montado um plano de gestão, financeiro e jurídico para cada empresa participante. Os especialistas também vão orientar as startups a buscarem soluções aos problemas que estão enfrentando. As empresas participantes são de diferentes setores e cidades.

Confira o cronograma dos workshops

28 de abril (terça-feira)

Gestão de crise: reinventando seu negócio – Thiago Ayres

30 de abril (quinta-feira)

Novas regras trabalhistas – André Zipperer

4 de maio (segunda-feira)

Plano financeiro para superar a crise – Leonardo Grisotto

7 de maio (quinta-feira)

Reposicionamento de marketing – Celia Linsingen

8 de maio (sexta-feira)

Employee Succes: experiência do cliente interno – Bianca Paraguassu

11 de maio (segunda-feira)

Novos canais de vendas e novas formas de vender – Giovanni del Negro

14 de maio (quinta-feira)

Como captar fomento na crise – Marcos Buson

18 de maio (segunda-feira)

Como administrar e manter sua equipe produtiva a distância – Thiago HC

21 de maio (quinta-feira)

Medidas provisórias para sobrevivência das startups – Jacqueline Jianoti

25 de maio (segunda-feira)

Avaliação de cenários de mercado e estratégias de posicionamento – Alex Anton

28 de maio (quinta-feira)

Como potencializar as estratégias de Marketing Digital – Júlio Lussari

1 de junho (segunda-feira)

Como não perder seus clientes nessa hora – Bianca Paraguassu

4 de junho (quinta-feira)

Recuperação judicial, insolvência e contratos – Ademar Nitchke Junior