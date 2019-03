Programa Porto Escola inicia atividades 2019

O Programa Porto Escola, organizado pelos Portos do Paraná, iniciou as atividades de 2019 nessa quinta-feira (14). A primeira turma reuniu 85 alunos da Escola Municipal Dr. Aníbal Ribeiro Filho, de Paranaguá, com objetivo de apresentar as atividades portuárias, o cuidado com o meio ambiente e noções de segurança.

Este é o quinto ano do projeto, que tem como meta atender 2,5 mil crianças até dezembro. “É um programa de Educação Econômica, Ambiental e Social, pelo qual as crianças conseguem entender a dimensão, a realidade e a importância das atividades portuárias”, disse o diretor de Meio Ambiente, João Paulo Santana. “Associado a essas informações, aproveitamos para tratar de questões da educação na relação porto x cidade, no que diz respeito à retaguarda das atividades portuárias e como eles devem se comportar com segurança”, afirmou.

Segundo o diretor, a ideia é ampliar ainda mais o projeto para trazer mais escolas de todo o Litoral, incluindo as crianças das ilhas, para conhecer o porto. “Precisamos quebrar a ideia de que o porto só funciona dentro de seus muros. Ele precisa ser permeável para toda a sociedade”, acrescentou.

Visita

Os alunos do quinto ano do ensino fundamental são recepcionados na sede administrativa dos Portos do Paraná, o Palácio Taguaré. Depois de assistirem à palestra e receberem materiais complementares para levar para casa, os estudantes fazem um passeio pela faixa portuária, contextualizando as informações que receberam na apresentação.

No cais, a grandeza e o volume das operações são o que mais chamam a atenção de professores e alunos. “Para as crianças, esta é uma oportunidade única de conhecer o que move a nossa cidade, que é o Porto. Os empregos são gerados aqui e esta é uma oportunidade de futuro para eles também”, disse a professora Janete Correia da Silva, que participa pela quinta vez do projeto.

Programa

A partir desta semana, todas as quintas-feiras o Porto de Paranaguá receberá novos grupos de alunos. O Projeto Porto Escola – Educação para Sustentabilidade – é uma ação dos Portos do Paraná, promovida em convênio com as Prefeituras de Paranaguá e Antonina. O público-alvo são os professores e alunos do 5º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais. Em Antonina, a atividade terá início em julho.

Como continuidade à visita, para instigar ainda mais a participação de alunos e professores no projeto, o Porto Escola também promove, semestralmente, um concurso de desenhos com a elaboração de uma frase sobre os portos. Esse trabalho é conduzido pelos professores, em sala de aula. Este ano, os concursos estão previstos para os dias 3 de julho e 28 de novembro.