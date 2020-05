Procon pede esclarecimentos à Sanepar sobre aumento das faturas em Cascavel

O Procon de Cascavel enviou, na última sexta-feira (25), um ofício cobrando explicações da Senepar sobre o aumento das faturas no município. A Companhia de Saneamento do Paraná tem 10 dias para responder e esclarecer os aumentos constatados pelos consumidores nas faturas recebidas com vencimento em 2 de maio.

A procuradora-chefe do Procon, Danielle Magnabosco, que assina o ofício, diz que a companhia precisa esclarecer o aumento, sob pena de adoção de medidas administrativas cabíveis, inclusive a lavratura de auto de infração.

O Procon anexou ao ofício documentos com reclamações de clientes da Sanepar. Segundo o órgão de defesa do consumidor “é público e notório que todos os consumidores do Município de Cascavel perceberam aumento em suas contas de água e esgoto sem qualquer justificativa plausível ou aviso prévio.”