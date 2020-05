Primeiro paciente com covid-19 em Itaipulândia trabalha como caminhoneiro

Um caminhoneiro é o primeiro caso de covid-19 em Itaipulândia. O caso chegou à conhecimento das autoridades na noite de quarta-feira (13) e foi confirmado na manhã desta quinta-feira (14) pela prefeita Cleide Prates durante uma transmissão ao vivo pelo facebook da prefeitura.

O paciente fora do Paraná à trabalho e retornou à Itaipulândia no sábado (9). Com sintomas ele procurou atendimento médicos que pediu exames em laboratório particular, esses testaram positivo e foram na sequência encaminhados ao Lacen (Laboratório Central) do Paraná para contraprova e o resultado também foi positivo.

O homem tem sintomas leves e está em isolamento domiciliar. Confira o pronunciamento da prefeita Cleide Prates sobre o caso: