O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre neste domingo, 3, com 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação. Os portões fecham às 13h.

Quase 5,1 milhões de candidatos se inscreveram para fazer a prova, principal meio de ingresso para universidades públicas e privadas no País.