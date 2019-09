Primeira vitória de Leclerc

O monegasca Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 domingo, ao vencer o GP da Bélgica, depois de largar na pole position. Só que não comemorou o fato histórico como devia em função do clima de luto pela morte de seu amigo Anthoine Hubert na prova da F-2 no sábado em Spa-Francourchamps.

O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou o segundo lugar; Valtteri Bottas, também da Mercedes, foi o terceiro, e Sebatian Vettel, da Ferrari, o quarto. Hamilton se mantém na liderança do campeonato, com 268 pontos, tendo Bottas como vice-líder, com 203, e Max Verstappen, da Red Bull, em terceiro, com 181 pontos. Vettel é o quarto, com 169 pontos, e Leclerc o quinto, com 157.