PRF recupera veículo furtado após denúncia anônima

Por volta das 06h30 desta quinta (24/10/19), a equipe da Polícia Rodoviária Federal em Santa Terezinha de Itaipu recebeu uma denúncia anônima por telefone, alertando que uma caminhonete roubada estaria sendo levada ao Paraguai dentro de instantes.

De imediato, mesmo sem maiores detalhes, os agentes abordaram diversos veículos, tentando localizar algum objeto de crime.

Ao fiscalizar uma GM/Blazer, com placas de São José dos Pinhais/PR seu condutor apresentou nervosismo excessivo, e não portava documento algum, sendo constatado ainda que o automóvel estava com chaves “mixas”.

O condutor, brasileiro de 23 anos de idade, ao ser inquirido afirmou que recebeu a caminhonete de um desconhecido em São Miguel do Iguaçu/PR com a promessa de pagamento de quantia em dinheiro para levá-la do Brasil ao Paraguai.

Em consulta aos sistemas não havia registro de furto/roubo do veículo, diante disso a equipe fez contato com o proprietário que confirmou a subtração do bem e que estava se deslocando à Polícia Militar em Cascavel para registro da ocorrência naquele instante.

Foi dada voz de prisão ao condutor, sendo encaminhado com o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu para os procedimentos legais cabíveis.

A pena para o crime de receptação é de 01 a 04 anos de reclusão e multa.

Disque denúncia PRF: 191.